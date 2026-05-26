Tunisie : l’avocate Sonia Dahmani condamnée à deux ans de prison

L’avocate tunisienne Sonia Dahmani a été condamnée lundi à deux ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis. Cette nouvelle peine est liée à des déclarations faites en 2023 sur les conditions carcérales en Tunisie.

L’affaire fait suite à une plainte déposée par l’Administration générale des prisons. Selon la défense, les autorités reprochent à l’avocate des propos critiques tenus lors d’une intervention à la radio.

Sonia Dahmani avait déjà été condamnée à plusieurs reprises ces dernières années pour des prises de parole publiques et des publications dans les médias. Les peines prononcées contre elle allaient d’un à deux ans de prison.

Elle avait notamment été poursuivie pour avoir dénoncé le racisme en Tunisie, ironisé sur la situation des migrants subsahariens ou encore critiqué l’existence de cimetières et de bus réservés aux personnes noires dans certaines régions du pays.

Arrêtée en mai 2024 alors qu’elle participait à une émission télévisée, l’avocate avait passé plus de 18 mois en détention avant d’être remise en liberté conditionnelle en novembre dernier.

Son avocat a annoncé avoir fait appel de cette nouvelle condamnation, la cinquième visant Sonia Dahmani.

L’avocate est poursuivie en vertu du décret 54 sur les « fausses informations », une loi régulièrement dénoncée par les organisations de défense des droits humains, qui accusent les autorités tunisiennes de l’utiliser contre des journalistes, opposants et militants.