Tunisie : un homme condamné à mort pour des publications Facebook

Un Tunisien de 51 ans a été condamné à la peine de mort mercredi par le tribunal de Nabeul pour des publications Facebook jugées offensantes envers le président Kais Saied, la ministre de la Justice et l’institution judiciaire.

Selon son avocat, il est poursuivi en vertu des articles 67 et 72 du Code pénal ainsi que du décret-loi 54, qui encadre la diffusion de "fausses informations". Il a écopé de la peine maximale. Son avocat annonce un appel immédiat.

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) dénonce une décision "extrêmement grave" et un "précédent dangereux".

La Tunisie continue de prononcer des peines capitales, mais n’a exécuté aucun condamné depuis 1991.