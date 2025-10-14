Le concours de chant international intitulé « Notre Génération » a rassemblé les talents de 16 pays à Moscou. Il s'agit d'un événement musical de grande envergure destiné aux enfants de 9 à 16 ans.

Samedi, la finale de la troisième édition a vu la victoire de jeunes chanteurs venus de Madagascar avec la chanson "Fianarana foana" qui signifie "Continue d'étudier".

Le concours "Our Generation" a été organisé pour la première fois dans la capitale de la Russie en novembre 2023 sous la devise "Musique sans frontières", avec le soutien du ministère russe des affaires étrangères et de la Fondation présidentielle pour les initiatives culturelles.

Les organisateurs considèrent le concours comme une version de l'Eurovision de la chanson junior.

Selon le communiqué de presse des organisateurs, "Our Generation" est apolitique et s'articule autour de la promotion des valeurs culturelles élevées, d'un programme éducatif tout en encourageant le potentiel de la jeune génération.

Cette année, 16 pays ont participé au concours : Russie, Chine, Brésil, Afrique du Sud, Ouganda, Kenya, Madagascar, Mongolie, Égypte, Arménie, Biélorussie, Inde, Kazakhstan, Ouzbékistan, Éthiopie et, pour la première fois, les États-Unis. Le lauréat a été désigné par un vote combiné d'un jury professionnel et d'un vote du public.

Le public du concours a déclaré à l'équipe de l'UER qu'un tel concours rapprochait les gens et désamorçait la tension créée autour de la Russie.

"C'est particulièrement important à notre époque. Je souhaite vraiment qu'il y ait de la paix, de l'amitié et une certaine forme de compréhension mutuelle entre les gens", a déclaré une femme à l'UER.

"Nous avons besoin que les pays s'unissent pour désamorcer la tension qui s'est développée autour de la Russie", a déclaré une autre femme.

Interrogés sur la similitude du concours avec le concours Eurovision de la chanson junior, certains affirment que c'est exactement le cas, tandis que d'autres pensent que la Russie n'a pas besoin d'un concours Eurovision, mais qu'elle a besoin de son propre concours.

"Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une réponse ; c'est une grande déclaration au monde que nous pouvons être amis et unir le monde entier autour de nous", a déclaré une femme à l'équipe de l'UER.

"Pourquoi devrions-nous donner une réponse alors que nous pouvons nous-mêmes proposer quelque chose de nouveau et l'organiser ? Nous sommes indépendants et nous n'avons pas besoin de l'Eurovision ; nous pouvons organiser notre propre concours", a ajouté une autre femme.

Après le début du conflit en Ukraine, la Russie a été interdite de participation à l'Eurovision.