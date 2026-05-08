Le rappeur américain Kodak Black arrêté pour trafic de drogue

Le rappeur Kodak Black a été arrêté cette semaine dans le centre de la Floride pour trafic de drogue.

Le rappeur, de son vrai nom Bill Kapri, a été incarcéré mercredi à la prison du comté d'Orange pour trafic de MDMA, une drogue synthétique également connue sous le nom d'ecstasy ou de molly.

Kapri, 28 ans, a plaidé non coupable par écrit et a demandé un procès devant jury jeudi. Il a également renoncé à comparaître en personne lors d'une future audience de mise en accusation devant le tribunal d'État. Sa caution a été fixée à 75 000 dollars.

L'arrestation de Bill Kapri fait suite à une intervention policière à Orlando en novembre, lorsque des agents ont été appelés dans un quartier de la ville par des habitants qui avaient signalé avoir entendu des coups de feu. Selon un rapport de police, les agents ont trouvé un groupe de personnes rassemblées autour de SUV de luxe garés, dont l'artiste.

Un agent a remarqué une substance blanche sur un billet de 100 dollars à l'intérieur d'un SUV Lamborghini, qui sentait le cannabis, ce qui lui a donné un motif valable pour fouiller le véhicule. Au cours de la fouille, l'agent a trouvé un sac rose contenant un sachet en plastique de MDMA, 37 000 dollars et de nombreux documents portant le nom de Kapri, selon le rapport de police.

Le sac rose correspondait à un sac visible sur une photo que le rappeur avait publiée sur son compte Instagram. Le sac contenait également un briquet distinctif qui figurait également sur la photo, ont déclaré les enquêteurs.

Selon le rapport de police, toutes les personnes présentes sur les lieux ont nié être propriétaires du sac, y compris Black Kodak, qui a néanmoins déclaré que l'argent appartenait à son entreprise et en a demandé la restitution.

Le rappeur a déjà eu des démêlés avec la justice

En 2023, la police de Plantation, en Floride, a arrêté Black Kodak après l'avoir trouvé endormi au volant, de la poudre blanche autour de la bouche. Bien que les autorités aient indiqué que la poudre avait initialement été testée positive à la cocaïne, une analyse en laboratoire a révélé par la suite qu'il s'agissait d'oxycodone, pour laquelle le rappeur avait obtenu une ordonnance.

Cette arrestation constituait une violation de sa période de probation liée à une affaire sans rapport avec celle-ci, ce qui lui a valu d'être incarcéré à Miami pendant deux mois.

Black Kodak a également été arrêté en 2022 pour trafic d'oxycodone et possession d'une substance contrôlée sans ordonnance. Il a été libéré sous caution, à condition de se soumettre à des tests de dépistage réguliers. Il a été condamné à suivre une cure de désintoxication de 30 jours en 2023 après avoir manqué un test de dépistage et avoir été contrôlé positif au fentanyl quelques jours plus tard, selon les dossiers judiciaires.

En janvier 2021, le président de l'époque, Donald Trump, a commué une peine de trois ans de prison fédérale que le rappeur avait écopée pour avoir falsifié des documents utilisés pour acheter des armes. Black Kodak avait purgé environ la moitié de sa peine.

Au cours de sa jeune carrière, Kodak Black a vendu plus de 30 millions de singles, avec des tubes tels que "Super Gremlin", qui a atteint la troisième place du Billboard Hot 100 en 2022.