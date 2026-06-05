Afrique du Sud : Ebola et migration au cœur de la visite de William Ruto

En visite d'État en Afrique du Sud, le président kenyan William Ruto, a abordé jeudi, l’épidémie d’Ebola qui sévit dans l’est de la RDC et en Ouganda.

Les derniers chiffres communiqués par le gouvernement congolais font état de 60 décès sur les 344 cas recensés. L'Ouganda voisin compte 15 cas confirmés, dont un décès, selon les données officielles

William Ruto a tenté de défendre la création d’un centre de quarantaine pour Ebola par les Américains au Kenya.

''Le gouvernement américain nous a apporté son soutien dans le cadre de cette lutte contre Ebola, notamment pour les infrastructures sanitaires, à hauteur de 1,8 milliard de shillings kényans, et il nous a demandé, lors de la mise en place de toutes les autres installations, d’en créer une qu’il pourrait utiliser au cas où ses citoyens, ses soldats, dont certains se trouvent au Kenya ou ailleurs, se retrouvent dans une situation où ils pourraient avoir besoin de cette structure.'', a déclaré le président kenyan.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa de son côté est revenu sur la question migratoire dans un contexte de violences xénophobes visant des africains dans son pays.

''Oui, il y aura des envoyés. Oui, nous enverrons des personnes, non seulement sur le continent, mais aussi partout dans le monde. Ce que nous cherchons à faire, c’est d’aborder la question de la migration de manière aussi large et appropriée que possible, et de rassembler autant d’acteurs clés, de pays et de dirigeants que possible pour qu’ils travaillent ensemble afin de relever le défi de la migration.'', a expliqué le président sud-africain.

Ramaphosa a ajouté que l’Afrique n’était pas le seul continent confronté au défi de la migration. Le continent doit chercher tirer les leçons de la manière dont d’autres y ont fait face a jouté le président sud-africain.