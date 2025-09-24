Bienvenue sur Africanews

Guerre Russie-Ukraine : optimisme mesuré à Kiev après les propos de Trump

Le président Donald Trump, à droite, rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le 28 février 2025, à Washington.   -  
Copyright © africanews
Mystyslav Chernov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Ukraine

Les habitants de Kiev ont réagi aux affirmations du président américain Donald Trump selon lesquelles l'Ukraine pourrait récupérer tous les territoires perdus au profit de la Russie avec un optimisme réservé.

"Nous avons besoin d'un tel soutien de la part de l'Amérique, de Donald Trump, et nous espérons que cela continuera à l'avenir", a déclaré Olha Voronin à AP.

Mais Volodymyr Cheslavskyi, un militaire de Kiev, a déclaré que M. Trump changeait trop souvent d'attitude à l'égard de l'Ukraine.

"Il peut dire des choses différentes à chaque fois", a déclaré M. Cheslavskyi à AP. "Je ne considère pas Donald Trump comme un politicien pro-ukrainien. C'est une personne qui regarde où elle peut gagner de l'argent."

M. Trump a déclaré mardi qu'il pensait que l'Ukraine pouvait regagner tous les territoires perdus au profit de la Russie, ce qui constitue un changement radical par rapport aux appels répétés du dirigeant américain pour que Kiev fasse des concessions afin de mettre fin à la guerre.

M. Trump a publié un message sur les médias sociaux peu après sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, qui réunit les dirigeants du monde entier.

