Madagascar : la commission électorale dévoile son calendrier

La commission électorale indépendante malgache a dévoilé son calendrier des prochains scrutins attendus dans le pays.

La Céni a annoncé un référendum constitutionnel en juin 2027 qui sera suivi d’une élection présidentielle en octobre.

Cet agenda marque le début de la transition politique prévue depuis la chute du président Andry Rajoelina en octobre dernier à la suite d’une mutinerie de l’armée ralliée à un soulèvement du mouvement GenZ, porté par la jeunesse.

Depuis, le colonel Michael Randrianirina est au pouvoir à la tête du gouvernement de la Refondation pour une transition de 24 mois validée par la communauté internationale.

La commission électorale se laisse donc onze mois pour reconstruire le fichier électoral après avoir effacé toutes les bases de données existantes.

Cette annonce intervient alors que le commission électorale nationale indépendante vient de renouveler son bureau permanent.