Nigéria : la raffinerie Dangote augmente sa capacité avec 700000 barils par jour

Les derniers test de performance de la raffinerie nigériane de dangote petroleum montre que l’usine a dépassé sa capacité nominale de 650 000 baril par jour. La raffinerie a porté sa capacité de traitement du brut à 700 000 barils par jour lors d’un essai mené par les concédants de licence.

Devakumar Edwin, vice-président chargé du pétrole et du gaz chez Dangote Industries, a déclaré que cette augmentation s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large visant à porter la capacité à 1,4 million de b/j d'ici 30 mois, un niveau qui pourrait faire de cette installation l'une des plus grandes au monde.

La raffinerie, propriété du milliardaire Aliko Dangote, a commencé à produire du carburant en 2024 et a depuis augmenté sa production d'essence, de diesel et de kérosène.

Elle approvisionne les marchés nationaux et exporte vers des pays africains et l'Europe, notamment le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas, tout en expédiant également des produits vers les États-Unis et l'Arabie saoudite.

La raffinerie Dangote est devenue un fournisseur majeur dans un contexte de perturbations de l'approvisionnement mondial liées aux tensions au Moyen-Orient, les acheteurs africains recherchant des sources plus fiables.