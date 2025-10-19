Les dieux égyptiens de la période antique exposés au MET à New York

Les puissants dieux de l'Égypte ancienne se réunissent au Metropolitan Museum de New York à l'occasion de sa première exposition à succès depuis plus de 10 ans. Intitulée « L’Égypte divine », cette exposition explore la façon dont les Égyptiens anciens représentaient leurs dieux.

Pour la conservatrice du MET, peu de choses passionnent autant le public que l’art égyptien.

« Le paysage divin de l'Égypte ancienne est rempli de dieux, en fait quelque 1 500 si on les compte tous. Cette exposition se concentre sur 25 des principales divinités », a indiqué Diana Craig Patch, conservatrice de l'art de l'Égypte ancienne Metropolitan Museum of Art.

Accueillie par la statue du dieu du soleil Amon-Ré et du roi Toutânkhamon, les visiteurs découvrent comment les dieux étaient envisagés non seulement dans les temples où seuls les rois ou les prêtres pouvaient se rendre, mais aussi dans le culte quotidien des gens ordinaires.

« Lorsqu'ils quitteront cette exposition, j'espère qu'ils comprendront que toutes ces images qu'ils ont regardées représentent la manière dont les gens, les anciens Égyptiens, se rapportaient à leur monde. Ces dieux leur permettaient de résoudre les problèmes de la vie, de la mort et du sens, parce qu'ils se rattachaient à ces images qui abritaient le dieu. Ce sont des problèmes que nous essayons encore de résoudre aujourd'hui. Nous essayons toujours de répondre à ces questions, mais nous le faisons différemment. Mais c'est ainsi que les anciens Égyptiens procédaient.[...] Voici le grand dieu Min, statue d'un dieu datant de 3300 avant notre ère. Dans cette salle, et dans la salle adjacente, vous découvrirez cinq façons différentes dont les Égyptiens comprenaient comment créer les éléments de leur monde. Les personnes, la végétation, divers types d'inondations, qui étaient tous essentiels à l'existence de leur monde. Ils ont donc créé à partir de sperme, de salive, d'argile et de parole. Ta, par exemple, pense, parle et tout ce qui est pensé ou dit devient réalité. » a expliqué Diana Craig Patch.

Les recherches pour l'exposition ont été décourageantes, car les artistes de l'Antiquité ne signaient ni ne revendiquaient jamais leurs œuvres.

La civilisation égyptienne antique a duré quelque trois mille ans, à partir de 3300 av. L'exposition couvre toutes les périodes et présente plus de 200 œuvres.