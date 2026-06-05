L'Afrique a enregistré une évolution de 4,1 % du nombre de millionnaires en 2025

richesse
En Afrique, la progression du nombre de millionnaires s’établit à 4,1% l’année dernière. Le Maroc arrive en tête avec une évolution de plus de 16 %.
Le monde compte 25,3 millions de millionnaires. Leur nombre a progressé de 7,9 % en 2025, soit 2 millions de plus qu’en 2024. Selon C’est un rapport de Capgemini intitulé ''World Wealth Report 2026'', publié jeudi
Leur fortune a aussi ne cesse de croître. Atteignant 98, 3 000 milliards de dollars selon selon le World Wealth Report 2026 de Capgemini.
Est considéré comme millionnaire, toute personnes ayant plus d'un million de dollars pouvant être investi, hors résidence principale notamment.
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