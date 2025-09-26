L'Éthiopie et la Russie s'accordent pour construire une centrale nucléaire

La Russie et l’Éthiopie ont signé jeudi un accord préliminaire pour la planification et la construction d’une centrale nucléaire en Afrique de l’Est. Ce projet est porté par Rosatom, la société nucléaire russe, en partenariat avec la Compagnie d’électricité éthiopienne.

L’objectif est d’étoffer le secteur énergétique en Éthiopie et d’étendre l’influence de Moscou en Afrique. D’autres pays, comme le Niger et l’Égypte, ont également montré leur intérêt pour le nucléaire civil.

L’accord prévoit la rédaction d’un plan détaillé de construction et d’une « feuille de route ». Il inclut aussi un accord intergouvernemental pour assurer la réalisation du projet. Les deux parties travailleront sur les aspects techniques et économiques.

Le texte évoque également la formation du personnel et le développement du secteur nucléaire en Éthiopie. Par ailleurs, le Niger envisage la construction de deux réacteurs, en partenariat avec Rosatom.

Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est le seul pays africain à exploiter une centrale nucléaire. L’Égypte poursuit également ses propres projets.