Mondiaux de cyclisme au Rwanda : le sacre de Tadej Pogačar

Le Slovène Tadej Pogacar célèbre sa victoire dans la course masculine élite, lors des Championnats du monde de cyclisme sur route à Kigali, au Rwanda, le 28/09/2025.  
By Rédaction Africanews

and Diana Iriza

Kenya

À Kigali, au Rwanda, Tadej Pogačar a remporté dimanche 28 septembre son deuxième titre mondial consécutif. Sur un parcours exigeant de 267,5 kilomètres, le Slovène a dominé la course en solitaire, réussissant un exploit inédit dans l’histoire du cyclisme : le doublé Tour de France – Championnat du monde deux années de suite.

Pour la première fois de leur histoire, les Championnats du monde de cyclisme se tenaient en Afrique. Dans les collines rwandaises, le public a assisté à une démonstration de puissance et de maîtrise. Déjà sacré en 2024 à Zurich, Pogačar a renouvelé l’exploit en s’imposant après 6h21’20” d’effort, franchissant la ligne avec une avance confortable sur le Belge Remco Evenepoel et l’Irlandais Ben Healy.

L’attaque décisive du Slovène est intervenue à plus de 100 kilomètres de l’arrivée. Accompagné un temps par le Mexicain Isaac Del Toro et l’Espagnol Juan Ayuso, il s’est rapidement retrouvé seul en tête. Intouchable, il a parcouru en solitaire les 60 derniers kilomètres.

« C’était une belle course, super dure, mais vraiment agréable », a réagi Pogačar, soulignant l’accueil et l’ambiance de ce rendez-vous historique sur le continent africain.

Derrière lui, Evenepoel et Healy n’ont jamais réussi à réduire l’écart. « Nous avons bien collaboré dans le groupe, mais Tadej était tout simplement trop fort », a reconnu l’Irlandais.

Sur les 165 coureurs engagés, seuls 31 ont franchi la ligne, signe de la difficulté du tracé.

