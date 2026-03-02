Cyclisme : l'Allemand Moritz Kretschy remporte le Tour du Rwanda

L'Allemand Moritz Kretschy a remporté le Tour du Rwanda 2026, parcourant 997,8 km en 23 h 08 min 48 secondes. Il n'a remporté aucune étape, mais son intelligence tactique et le soutien de l'équipe NSN Development Team lui ont permis de devancer Johannes Adamietz de deux minutes.

"Cela signifie beaucoup pour moi, surtout pour toute l'équipe. L'équipe a fait un travail incroyable toute la semaine. Nous avons très bien travaillé ensemble et, au final, nous le méritions vraiment, car nous étions en fait l'équipe la plus forte. Au final, c'était un effort d'équipe et nous leur avons montré que nous étions les plus forts et que nous avions le maillot jaune ", déclare Moritz Kretschy, Vainqueur de la course.

La dernière étape a été remportée par l'Érythréen Henok Mulubrhan, tandis que NSN contrôlait le peloton pour protéger le maillot jaune de Kretschy. Le Rwandais Samuel Niyonkuru a terminé 16e, meilleur coureur local.

"La saison a déjà commencé, j'ai couru en janvier, en février, j'ai presque fait 20 courses. J'ai participé à beaucoup de courses. C'est donc ma première victoire de 2026. Je voulais vraiment gagner cette course, et j'ai enfin réussi. Je suis donc très heureux pour mon équipe ", Explique Henok Mulubrhan, Vainqueur de la dernière étape.

L'Allemand de 23 ans contrôlait le peloton depuis qu'il avait pris le maillot jaune après la quatrième étape à Rubavu et l'a défendu avec succès jusqu'à l'arrivée.