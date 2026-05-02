Un Congolais part de Goma pour Rabat à vélo, au nom de la Paix dans son pays

Le cycliste Congolais Miguel Masaisai a quitté Goma dans l'Est de la RDC pour Rabat au Maroc. À vélo, pour de 14.000 km sur les sentiers du continent à travers 17 pays, l'homme le fait pour la paix dans son pays en proie à la guerre civile.

« Ce qui me motive, c'est la souffrance et la guerre que nous vivons chez nous. Cette guerre, ce conflit, m'a donné la force de continuer et de représenter fièrement la République démocratique du Congo. Pour montrer que le Congo, ce n'est pas seulement la guerre — que nous aussi, nous sommes capables de grandes choses malgré les conflits », a déclare Miguel Masaisai, cycliste, juste avant son départ.

Parti le 1er mai de la capitale du Nord-Kivu, Miguel Masaisai n'en est pas à un premier défis, il a déjà accompli un tel périple jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud en 2025 pour la même cause, et toujours à vélo. Le coureur fait la fierté de nombreux jeunes.

« Ce qui m’a motivé à le soutenir [Miguel Masaisai], c’est que j’étais satisfait de ce qu’il fait, de son initiative et des efforts qu’il déploie pour mener à bien son défi : faire du vélo pour la paix. Et pour quelqu’un de quitter Goma pour le Maroc, de parcourir une telle distance à vélo, ce n’est pas facile. Ce n’est pas comme si son vélo était motorisé et qu’il lui suffisait de mettre de l’essence pour rouler. Ce qu’il fait m’a vraiment profondément impressionné, et je l’ai remercié ; c’est pourquoi je suis venu l’encourager au moment de son départ », déclare Samson Mpiana, conducteur de taxi-moto et admirateur du cycliste.

Pour de nombreux observateurs, cette initiative incarne le courage et l’engagement citoyen, au-delà du challenge sportif - un simple vélo comme vecteur de changement.