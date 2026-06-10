Kenya : les trouvailles de fans de football sur les marchés de Kibéra

Dans les marchés de Kibera, à Nairobi, les maillots de football d’occasion comptent parmi les articles les plus convoités.

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA, les marchés proposent une collection variée de maillots des meilleures équipes de football du monde, ce qui attire les collectionneurs comme l'Italien Antonio Massari : « Les marchés locaux en Afrique peuvent être chaotiques, désordonnés et même boueux parfois, mais je les trouve formidables, car on peut y trouver absolument tout. En ce qui concerne les maillots de football, j’ai réussi par le passé à dénicher de nombreux modèles de qualité : des maillots portés en match, des modèles vintage, des pièces rares. C’est très intéressant pour ma propre collection ; les prix varient entre deux et dix dollars, ce qui est vraiment très bon marché. Mais aussi, quand je veux revendre certains de ces maillots en Europe via des sites de vente en ligne, on peut faire un très bon bénéfice, entre 50 et 100 dollars par maillot, ce qui est, je trouve, plutôt pas mal. », a déclaré le collectionneur de maillots de football.

Le marché des vêtements d’occasion au Kenya est vaste, et les étals de Kibera s’inscrivent dans un flux mondial de vêtements mis au rebut. Parmi les piles de vêtements d’occasion, on trouve parfois des pièces rares.

« Pour les maillots de football, il y a des articles d’occasion et des articles neufs, de marque. La qualité des articles d’occasion est bonne par rapport aux neufs. Les prix des articles d’occasion et des neufs diffèrent donc. La plupart du temps, les prix des articles d’occasion sont trop élevés par rapport aux neufs. Car quand on regarde les articles d’occasion, les imprimés sont d’origine. La qualité des articles d’occasion est bonne. Le prix des articles d'occasion est donc plus élevé que celui des articles neufs. », a expliqué Emmanuel Onyango, revendeur de vêtements d’occasion.

Le Kenya est l'un des plus grands importateurs mondiaux de vêtements d'occasion, avec plus de 180 000 tonnes de vêtements usagés importés chaque année.

« Lorsqu’une marque de luxe arrive sur le marché, nous nous contentons de négociations informelles. Nous avons une excellente connaissance des articles disponibles sur le marché. Les commerçants eux-mêmes, grâce à leur expérience, acquise parfois au fil de nombreuses années passées sur le marché, ont une excellente connaissance de ces articles. Ainsi, lorsqu’ils reconnaissent qu’il s’agit d’une marque, ils parviennent à la vendre par le biais de négociations informelles. Nous n’avons pas de moyen officiel de vendre ces articles, car même sur notre marché local, il n’y a personne qui ait les moyens d’acheter ces marques. », a expliqué Teresia Wairimu, présidente de l’Association du Consortium Mitumba du Kenya.

Ce commerce, connu localement sous le nom de « mitumba », fait vivre environ deux millions de personnes à travers le pays, selon l’Association du Consortium Mitumba du Kenya.