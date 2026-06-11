Le Niger promulgue une disposition pénalisant l'homosexualité

Au Niger, le nouveau code pénal promulgué par les autorités militaires du pays prévoit des peines d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende pour les relations entre personnes de même sexe.

Cette sanction est valable aussi e pour toute personne commettant ou tentant de commettre ''un acte indécent ou contre nature, ou des pratiques lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres'' notamment.

La sentence sera aussi appliquée en cas d’exploitation des clubs, sociétés, organisations ou associations pour homosexuels ou personnes LGBTQIA+.

Les autorités nigériennes considèrent l’homosexualité comme ‘’ contraire aux valeurs sociales et culturelles du pays’’. C’est dans cette optique que certains cours d’éducation sexuelle ont été supprimer des programmes scolaires en 2024.

La nouvelle disposition adoptée depuis février, n’a pas fait l’objet d’une communication à grande échelle.