Les soutiens de la militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar alerte sur son état de santé

Le comité de soutien de la militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar alerte sur une nouvelle dégradation de son état de santé en détention, affirmant qu’elle aurait désormais besoin d’une intervention chirurgicale et appelant à une mesure de grâce pour raisons humanitaires.

Réunis à Rabat, ses avocats et proches évoquent un risque d’aggravation grave, voire vital, selon des médecins ayant examiné son dossier. Ils dénoncent également des conditions de prise en charge insuffisantes en prison.

"Ibtissam est dans un état de santé très préoccupant, car il y a un risque que sa prothèse de bras doive être amputée — elle doit être remplacée, ce qui n'a toujours pas été fait. Cela reflète les mauvaises conditions de sa détention", confie Hakim Sikouk, président de la section de Rabat de l'Association marocaine des droits de l'homme (AMDH) .

Le comité de défense avait déjà alerté en mars dernier sur l’état de santé de la militante, estimant que sa situation s’était détériorée en détention. "La seule voie aujourd'hui, vu que la cassation est pendante et que c'est un frein à la demande de peine alternative, c'est effectivement la grâce royale pour un motif humanitaire et de santé, de risque de décès, comme le soulignent les médecins qui ont vu son dossier. Il y a un risque de complication et de décès qui guettent Betty (Ibtissame Lachgar)", regrette son avocate, Ghizlane Mamouni.

Ibtissame Lachgar, figure du militantisme féministe et des libertés individuelles au Maroc, avait été arrêtée en août 2025 après la publication sur les réseaux sociaux d’une photo la montrant avec un tee-shirt portant l’inscription "Allah is lesbian", une publication qui avait suscité une vive polémique dans le pays et conduit à des poursuites pour atteinte à la religion musulmane.