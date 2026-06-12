Mondial 2026 : des heurts à Mexico en marge du match d'ouverture

Quelques heures avant le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, des affrontements ont opposé des manifestants et les forces de l'ordre à proximité du stade. Des étudiants de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) ainsi que plusieurs collectifs militants ont défilé dans la capitale pour dénoncer les dépenses publiques engagées pour l'organisation du tournoi. Les manifestants estiment que ces ressources devraient être consacrées en priorité aux enjeux sociaux du pays. À mesure que les supporters convergeaient vers l'enceinte sportive, certains protestataires ont tenté de franchir les dispositifs de sécurité installés autour des accès. Des barrières ont été déplacées et des heurts ont éclaté avec les unités antiémeutes déployées sur place. Selon les autorités, plusieurs manifestants ont lancé des pierres et divers projectiles en direction des forces de l'ordre. Les policiers ont renforcé leurs cordons de sécurité afin d'empêcher toute intrusion dans les zones réservées aux spectateurs. Des fumigènes et des nuages de fumée étaient visibles à proximité du périmètre du stade. Les slogans et banderoles mettaient en avant les inégalités sociales, les disparitions non résolues au Mexique et les critiques liées au coût de l'événement. Malgré ces tensions, les autorités ont indiqué avoir conservé le contrôle de la situation tout au long de la journée. Le match d'ouverture s'est finalement déroulé comme prévu devant des milliers de supporters, permettant à la Coupe du monde de s'ouvrir officiellement dans la capitale mexicaine.