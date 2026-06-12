Somalie : privé de Mondial 2026, Omar Artan arbitrera la Supercoupe de l'UEFA

L’arbitre somalien Omar Artan, exclu de la Coupe du Monde par les États-Unis, choisi pour la Supercoupe de l’UEFA.

L’arbitre somalien Omar Artan, empêché de participer à la Coupe du Monde 2026 par les autorités américaines, a été désigné jeudi pour officier lors du match phare de la Supercoupe de l’UEFA, prévu le 12 août à Salzbourg, en Autriche. Ce match opposera le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, à Aston Villa, lauréat de la Ligue Europa.

Dans un communiqué, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a souligné que « le football a pour vocation de rassembler les peuples » et que cette décision était un hommage aux « compétences exceptionnelles » d’Omar Artan.

Retour triomphal en Somalie

Artan, 34 ans, a été accueilli en héros à son retour en Somalie mercredi, quelques jours après son expulsion des États-Unis. Alors qu’il avait été sélectionné par la FIFA pour arbitrer la Coupe du Monde, il a été retenu et interrogé pendant 11 heures à Miami avant d’être renvoyé vers la Turquie. Les autorités américaines l’ont accusé, sans preuve, d’avoir des liens avec des organisations terroristes.

Cet incident a relancé les critiques envers la politique migratoire américaine, déjà dénoncée la veille par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a reconnu son impuissance face à cette situation, déclarant : « Nous ne sommes pas les rois du monde. Nous ne pouvons pas imposer notre autorité aux gouvernements ou aux forces de police. »

Reconnaissance internationale

Pourtant, Omar Artan est l’un des arbitres les plus respectés au monde. Élu meilleur arbitre africain la saison dernière, il a notamment dirigé la finale de la Ligue des champions en mai 2026. Sa désignation pour la Supercoupe de l’UEFA est le fruit d’une collaboration entre l’UEFA, la Confédération africaine de football (CAF) et son président, Patrice Motsepe (également vice-président de la FIFA).

« Omar Artan a rendu la Somalie et tout le continent africain extrêmement fiers », a déclaré Motsepe dans le communiqué. « C’est un immense honneur pour lui, pour les arbitres africains, et une belle démonstration de la capacité du football à unir les peuples, de l’Afrique à l’Europe et au-delà. »

Cette annonce est intervenue quelques heures seulement avant que l’Afrique du Sud, pays d’origine de Motsepe, n’affronte le Mexique (co-organisateur de la Coupe du Monde) dans le match d’ouverture du tournoi, au mythique stade Azteca de Mexico.