Nedbank Gravel Burn 2025 : Beers et Dubau-Prevot sacrés

L’édition inaugurale du Nedbank Gravel Burn est désormais entrée dans l’histoire. Cette toute nouvelle course de vélo sur gravier, s’étendant sur 7 jours et 800 km à travers l’Afrique du Sud, a parcouru le Cap occidental et le Cap oriental.

Les participants ont découvert la diversité spectaculaire des paysages sud-africains des forêts côtières luxuriantes de Knysna aux vastes plaines fossilisées du Grand Karoo, en passant par les bushvelds et une réserve animalière pour conclure l’aventure.

500 coureurs professionnels et amateurs ont pris part à l’événement, parmi eux plusieurs champions olympiques, mondiaux et européens issus de différentes disciplines cyclistes : Tom Pidcock (GBR – double champion olympique de VTT, vainqueur d’une étape du Tour de France et récemment sur le podium général de La Vuelta), Matthew Beers (RSA – triple vainqueur du Cape Epic), Alistair Brownlee (GBR – double champion olympique de triathlon), Alison Jackson (CAN – vainqueur de Paris-Roubaix Femmes 2023) et Ashleigh Moolman Pasio (RSA – multiple vainqueur de courses World Tour sur route).

La dernière étape, reliant Gwanishi à Shamwari sur 111 km, a mis les coureurs à rude épreuve après six jours de course intense. Avant cette étape, Matthew Beers, porteur du maillot de leader de l’équipe Assos Ember, ne comptait que 33 secondes d’avance sur le Suisse Simon Pellaud.

Malgré la fatigue, Matthew Beers a confirmé sa suprématie et a remporté l’édition inaugurale du Nedbank Gravel Burn, en terminant deuxième de l’étape finale. Son jeune compatriote Travis Stedman a remporté sa plus grande victoire en carrière en remportant cette étape, tandis que Tristan Nortje a complété un podium entièrement sud-africain. Simon Pellaud termine deuxième du classement général, et le champion de France Hugo Drechou prend la troisième place.

Chez les femmes, Axelle Dubau-Prevot, championne de France de gravel et de marathon VTT, s’est imposée lors de la dernière étape. Parti de la cinquième place, à près de 9 minutes du leader au classement général, elle a parcouru les 111 km en 3h52 et franchi la ligne d’arrivée en première position de l’étape. Après l’attente nécessaire pour les calculs du classement général, elle a été couronnée vainqueure du Nedbank Gravel Burn.

Lauren Stephens (USA) termine deuxième, et Heyley Preen (RSA) complète le podium féminin. Quant à Ashleigh Moolman-Pasio (RSA), qui portait le maillot de leader Assos Ember au départ, elle a connu une dernière étape difficile avec une crevaison, perdant environ 10 minutes et rétrogradant à la cinquième place du classement général.