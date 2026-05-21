Des pilotes de drones ukrainiens s'affrontent dans des courses de vitesse

Les unités militaires ukrainiennes ont instauré des tournois et des systèmes de points visant à améliorer la vitesse, la précision et la coordination des pilotes de drones. Si les détails d’une compétition baptisée « Wild Drones » restent flous, la pratique est en revanche bien ancrée dans l’ensemble du secteur de la défense ukrainien. Les opérateurs s’entraînent en volant à basse altitude et à grande vitesse sur des parcours d’obstacles reproduisant les conditions du champ de bataille, avec tranchées, bâtiments détruits et zones boisées. Selon des analystes militaires, ces exercices aident les pilotes à améliorer leurs manœuvres sous brouillage électronique et sous le feu ennemi, tout en permettant aux commandants d’identifier les tactiques et les équipages les plus efficaces. Les drones jouent désormais un rôle central dans la guerre, les forces ukrainiennes comme russes en déployant des milliers chaque jour le long de la ligne de front. L’Ukraine a mis en place un vaste écosystème d’« armée de drones » qui comprend des écoles spécialisées, des pôles technologiques et des plateformes logicielles reliant en temps réel les données de reconnaissance aux systèmes de commandement sur le champ de bataille. Les drones FPV sont largement utilisés pour la surveillance et pour frapper des cibles mobiles. L’entraînement compétitif inspiré des courses de drones civiles est devenu un outil concret pour former les opérateurs sans les exposer immédiatement aux risques du combat. Responsables et volontaires de l’armée assurent que cette approche contribue aussi au moral des unités, soumises à une pression constante depuis l’invasion de grande ampleur lancée par la Russie en février 2022.