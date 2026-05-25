Royaume‑Uni : la folle course de cheese rolling fascine toujours

Des centaines de concurrents et de spectateurs se sont massés sur les pentes abruptes de Cooper’s Hill à Brockworth, tandis que les coureurs dévalaient la colline à toute vitesse à la poursuite d’une meule de fromage Double Gloucester lancée. Des participants venus d’Allemagne, de France et des Pays-Bas ont fait le déplacement pour prendre part à cet événement officieux mais mondialement connu pour ses chutes chaotiques et ses blessures fréquentes. Des équipes de sécurité attendaient au bas de la colline pour rattraper les concurrents à l’arrivée. L’édition 2026 a une nouvelle fois mis en lumière l’attrait international croissant de la course. Le Néerlandais Niels Wennemars et la Française Alix Heugas comptaient parmi les vainqueurs salués par la foule. Josh Lowe, l’un des coureurs, a comparé la descente à « un toboggan aquatique, mais rempli de rochers ». Les organisateurs estiment que plusieurs milliers de visiteurs se rendent chaque année à ce rendez-vous du Gloucestershire, ce qui dope le tourisme local et les commerces des environs. Cette manifestation, qui remonterait à plusieurs siècles, est restée largement inchangée malgré les inquiétudes récurrentes en matière de sécurité liées à la pente abrupte de la colline et aux chutes imprévisibles.