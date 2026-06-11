Mondial 2026 : 20 millions de dollars d'articles contrefaits saisis à Hong-Kong

Les autorités de Hong Kong ont annoncé la saisie de 230 000 articles présumés contrefaits, d'une valeur estimée à 20 millions de dollars, dont des maillots liés à ce tournoi de football très attendu.

L’inspecteur principal au service des douanes de Hong Kong a déclaré que parmi les 30 000 maillots appréhendés, certains étaient si bien confectionnés qu'ils étaient difficiles à distinguer des maillots officiels des équipes pour le consommateur lambda.

« Étant donné que cette Coupe du monde est la plus importante jamais organisée, avec un nombre d’équipes participantes en forte augmentation et un tournoi se déroulant sur trois sites, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, nous prévoyons une hausse considérable de la demande en produits dérivés de la part des supporters et des touristes du monde entier pendant la durée du tournoi. », a déclaré Wayne Chung, inspecteur principal, Service des douanes de Hong Kong.

La plupart étaient des copies de maillots de joueurs authentiques, généralement plus chers que les versions destinées aux supporters car ils sont mieux conçus et fabriqués à partir de matériaux de meilleure qualité, a-t-il précisé.

Tous étaient destinés aux marchés étrangers, près de 80 % devant être expédiés vers les Amériques, où la Coupe du monde est co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.