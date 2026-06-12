Albanie : 12e jour de mobilisation à Tirana contre le projet Trump-Kushner

Au cœur de la contestation se trouve le projet de développement prévu à proximité de la zone humide de Vjosa-Narta, l'un des écosystèmes les plus précieux du pays et un important refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Dans les rues de la capitale, des centaines de flamants roses gonflables ont symbolisé la volonté des manifestants de protéger cet espace naturel qu'ils estiment menacé par l'urbanisation. Ce qui avait débuté comme une mobilisation environnementale s'est progressivement transformé en débat politique plus large. Les opposants au projet accusent le gouvernement de privilégier les intérêts d'investisseurs étrangers au détriment des besoins de la population, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures publiques. Les autorités défendent au contraire un projet présenté comme un levier de croissance économique et de développement touristique, dans un contexte où l'Albanie poursuit son rapprochement avec l'Union européenne. Mais la controverse a pris une nouvelle dimension avec l'ouverture d'une enquête par la structure spéciale albanaise de lutte contre la corruption et le crime organisé, connue sous le nom de SPAK. Les détails de cette procédure n'ont pas été rendus publics. Alors que les manifestations se poursuivent, le dossier est devenu l'un des sujets politiques les plus sensibles du pays, mêlant enjeux environnementaux, développement économique et gouvernance.