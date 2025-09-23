Bienvenue sur Africanews

Rwanda, premier pays africain à accueillir les Championnats du monde de cyclisme

Le Rwandais Etienne Tuyizere lors de l'épreuve masculine lors des Championnats du monde de cyclisme sur route à Kigali, au Rwanda, le lundi 22 septembre 2025. (AP Photo/Jerome   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Rwanda

Le Rwanda est devenu cette semaine le premier pays africain à accueillir les Championnats du monde de cyclisme sur route.

Un événement historique organisé sous l’égide de l’Union cycliste internationale (UCI), qui confie chaque année l’organisation de ces compétitions à un nouveau pays hôte. Présent à Kigali pour l’occasion, le président de l’UCI, David Lappartient, a salué cette grande première pour le continent africain.

L’événement a battu des records : 108 nations représentées en compétition, soit le plus grand nombre jamais atteint en dehors d’un championnat du monde combiné, et 132 pays réunis au Congrès de l’UCI.

Un succès logistique et populaire, qui conforte David Lappartient dans sa conviction. Il a également évoqué des discussions avec le président Paul Kagame deux projets d’avenir celui de faire du Rwanda un pôle d’innovation et de production cycliste, et élever le Tour du Rwanda au niveau World Tour, le plus haut niveau du cyclisme professionnel.

