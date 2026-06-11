Nigeria : des appels à renforcer les mesures en faveur de l'environnement 

Au Nigeria, les défenseurs de l'environnement appellent à une plus grande sensibilisation et à davantage d'actions pour protéger les ressources naturelles et promouvoir un mode de vie durable.

Partout dans le pays, les questions environnementales occupent une place majeure… Les militants et les communautés locales estiment qu'il faut faire davantage en matière de gestion des déchets et de recyclage.

"Les endroits où nous allons faire de la randonnée sont pour la plupart des zones boisées et des montagnes ; ce sont les lieux que nous considérons comme notre foyer, et si nous ne les préservons pas, qui le fera ? Si nous ne sensibilisons pas le public à l’occasion d'évènements tels que la Journée mondiale de l’environnement, qui d’autre le fera ?", confie à Africanews, Adebayo Babatunde, fondateur de Nigeria Adventure.

Selon certains défenseurs du climat, les mentalités ont évolué à travers le continent, mais il faut encore davantage d’actions pour atteindre les objectifs de durabilité visés. La sensibilisation et le dialogue sont les outils privilégiés pour y parvenir.

"Nous avons fait beaucoup de chemin depuis le début. Si vous abordez quelqu’un dans la rue, cette personne sait ce qu’est la durabilité environnementale, ce qui est très loin de la situation d’autrefois. Je dirais donc que nous faisons beaucoup, mais aucun des pays du continent n’en fait assez, même si nous avons parcouru un long chemin", observe Tosin Komolafe, une activiste du climat.

Le Nigeria est un pays particulièrement exposé au changement climatique. Entre sécheresses, inondations et érosion des sols, les conséquences peuvent parfois être dévastatrices.