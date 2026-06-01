Irlande : les autorités autorisent une deuxième autopsie sur Yves Sakila

Les autorités irlandaises ont donné leur accord pour qu'une deuxième autopsie soit pratiquée sur le corps d’Yves Sakila.

Le Congolais de 35 ans, un présumé voleur à l'étalage est décédé après avoir été maîtrisé par des agents de sécurité d'un magasin dans une rue de Dublin la capitale irlandaise.

Poursuivi, il a ensuite été plaqué au sol pendant environ cinq minutes jusqu’à l’arrivée de la police, qui l’a trouvé inanimé dans le centre-ville le 15 mai dernier. Son décès a suscité un tollé et des comparaisons avec la mort de George Floyd.

Un médecin légiste anglais doit procéder cette semaine à une autopsie indépendante sur Yves Sakila alors que la police, An Garda Síochána, mène l'enquête. Une partie de l’incident a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux.

Des manifestants ont organisé plusieurs rassemblements et ont tenu samedi une veillée sur Henry Street, près d’Arnotts, le grand magasin en question. Une partie de l’incident a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux.

Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, s'est rendue à Dublin la semaine dernière pour rencontrer des représentants de la famille et des responsables irlandais.

Yves Sakila aurait déjà été condamné pour vol et vivait dans un centre d'accueil pour sans-abri.