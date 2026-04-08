Marathon : le championnat du monde sera une épreuve unique à partir de 2030

Le marathon des championnats du monde deviendra une épreuve annuelle distincte à partir de 2030, rompant ainsi avec une tradition vieille de plusieurs décennies qui consistait à l'intégrer au programme complet des championnats du monde d'athlétisme.

World Athletics a annoncé mardi que la course continuerait à se dérouler les années impaires, tout comme les championnats du monde, mais à une date et dans un lieu différent.

Il y aura également un championnat du monde de marathon les années paires, et la fédération est en pourparlers avec Athènes pour organiser le premier championnat du monde de marathon indépendant en 2030.

Le président de World Athletics, Seb Coe, a qualifié cette initiative d’"opportunité de créer une célébration mondiale dédiée au marathon, organisée dans un cadre qui honore son héritage tout en façonnant un championnat moderne reflétant l’ampleur et l’esprit de la communauté mondiale des coureurs".

Les championnats du monde n’ont pas toujours attiré les meilleurs athlètes de fond, ceux-ci se concentrant souvent sur les grands marathons de Boston, New York, Londres, Chicago, Tokyo et Berlin.

Mais ces courses peuvent tout de même être mémorables. Il y a sept ans à Doha, les courses avaient débuté à minuit pour éviter la chaleur ; malgré cela, la chaleur était étouffante, et 28 des 68 participantes à la course féminine n’ont pas réussi à terminer.

Lors des championnats du monde de Tokyo l'année dernière, le marathon masculin s'est joué aux photo-finish : le Tanzanien Alphonce Simbu a failli rater le virage menant au stade, avant de sprinter pour devancer Amanal Petros.

La veille, Peres Jepchirchir avait remporté l'épreuve féminine avec 0,2 seconde d'avance.

Le marathon aura lieu lors des championnats du monde à Pékin l'année prochaine et en 2029.