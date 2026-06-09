Soudan : des victimes portent plainte contre les FSR au Kenya

Mardi, des victimes d’atrocités présumées liées à la guerre au Soudan ont demandé aux procureurs kenyans d’enquêter sur des allégations de torture et de violences sexuelles commises par des membres d’un groupe paramilitaire notoire.

Il s’agit de la première tentative de poursuites judiciaires à l’encontre de membres des Forces de soutien rapide (RSF), le groupe paramilitaire qui combat l’armée soudanaise depuis plus de trois ans, en dehors du Soudan.

Ce groupe, accusé par des organisations de défense des droits humains d’avoir commis des atrocités relevant de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, entretient des liens avec le gouvernement kenyan. Le président kenyan William Ruto a par ailleurs accueilli le chef des RSF, le général Mohamed Hamdan Dagalo, pour des entretiens qu’il a présentés comme visant à faire avancer les efforts de paix au Soudan, une initiative qui a suscité des tensions diplomatiques.

La plainte déposée par l’organisation juridique internationale Legal Action Worldwide détaille les actes de torture et de violence sexuelle commis par des membres des RSF à divers endroits à Khartoum et dans ses environs entre avril 2023 et mars 2025, période durant laquelle la capitale soudanaise était contrôlée par les paramilitaires.

Les 12 victimes exhortent le procureur général du Kenya à approuver les poursuites contre 10 membres des RSF, dont certains résideraient au Kenya.

L'Associated Press a contacté les RSF pour obtenir un commentaire.

Selon cette dernière plainte, les victimes ont été détenues dans des conditions inhumaines, avec peu ou pas de nourriture, un accès limité à l’eau et des installations sanitaires inadéquates.

Elles affirment avoir été battues, brûlées, étouffées, soumises à des décharges électriques et victimes d’abus sexuels, y compris de viols. Certaines auraient été contraintes de transporter des cadavres depuis les lieux de détention.

Antonia Mulvey, fondatrice de Legal Action Worldwide, a déclaré que le Kenya devrait envisager de poursuivre les crimes présumés en vertu de la loi de 2008 sur les crimes internationaux.

« Pour les victimes soudanaises, cela représente une voie rare et urgente vers la justice à un moment où les possibilités de demander des comptes restent extrêmement limitées. Le système judiciaire soudanais est actuellement inaccessible, indisponible et inefficace », a-t-elle déclaré.

Les Forces de soutien rapide (RSF) sont en guerre contre l’armée soudanaise depuis avril 2023, date à laquelle les tensions entre les deux camps ont dégénéré en conflit ouvert à Khartoum et dans d’autres régions du pays.

Ce groupe est issu des tristement célèbres milices arabes Janjaouid, accusées d’avoir commis des atrocités à grande échelle au début des années 2000 contre des communautés s’identifiant comme originaires d’Afrique de l’Est ou d’Afrique centrale dans la région du Darfour, à l’ouest du Soudan.

La RSF a été accusée par des organisations de défense des droits de l’homme et les Nations unies d’avoir commis, pendant le conflit, des atrocités pouvant constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, en particulier au Darfour, où le groupe maintient une forte présence.

Willis Otieno, un avocat kenyan qui a déposé la plainte au niveau local, a déclaré que certaines informations suggéraient que certaines des personnes visées avaient des liens avec le Kenya et que le pays disposait du cadre juridique nécessaire pour enquêter et poursuivre de tels crimes.

M. Otieno a qualifié le Bureau du directeur des poursuites publiques du Kenya de compétent, ajoutant : « Nous sommes convaincus que le DPP agira. »

La RSF a déjà été accusée de massacres, de viols collectifs et de crimes à caractère ethnique, notamment en octobre dernier lors d’un assaut contre la ville d’El-Fasher au Darfour, au cours duquel plus de 6 000 personnes ont été tuées en trois jours.

Des experts mandatés par l’ONU ont qualifié cette offensive de présentant les « caractéristiques d’un génocide ».

Dans l’une de ses dernières décisions, l’administration Biden a accusé le groupe de génocide et a imposé des sanctions à ses commandants, dont Dagalo.

La guerre a fait au moins 59 000 morts en trois ans, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project, un groupe américain de suivi des conflits qui a déclaré que ce bilan était très certainement sous-estimé compte tenu des difficultés de recensement.

Ce conflit a provoqué la plus grande crise humanitaire au monde, avec environ 34 millions de personnes — soit près de deux Soudanais sur trois — ayant besoin d’aide, selon l’ONU.