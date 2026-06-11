Mondial 2026 : Infantino "regrette" l'exclusion de l'arbitre somalien Omar Artan

"Regrettable", c’est ainsi que Gianni Infantino a qualifié le refus des autorités américaines de laisser entrer l’arbitre somalien Omar Artan dans leur pays. Alors qu’il devait officier pendant la coupe du monde que les Etats-Unis co-organisent.

Le président de la FIFA s’est exprimé sur le sujet mercredi, au Mexique à la veille de l’ouverture de la compétition.

''Bien sûr, ce qui est arrivé à Omar, l’arbitre somalien, est également regrettable. Mais encore une fois, nous ne contrôlons pas tout. Nous essayons, nous allons en discuter, nous allons en parler, nous verrons bien. Peut-être qu’il est parfois bon aussi de simplement, vous savez, se calmer, se détendre. Nous travaillons sur tout. Nous essayons de tout résoudre. Parfois, se mettre immédiatement à crier et à hurler a l’effet inverse de celui recherché pour trouver une solution. Croyez-moi quand je vous le dis, ou ne me croyez pas si vous ne voulez pas, mais nous essayons toujours de trouver des solutions, toujours, mais nous devons respecter le fait que nous ne sommes pas les rois du monde, capables de régner sur les gouvernements, les forces de police et je ne sais quoi d’autre. Nous sommes une organisation sportive, nous essayons de faire de notre mieux avec les moyens dont nous disposons.'', a déclaré le président de la FIFA.

Omar Artan est depuis rentré à Mogadiscio. Le meilleur arbitre africain 2025 a été accueilli en héros dans pays. Il rêve désormais du mondial 2030.