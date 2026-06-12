Mondial 2026 : les Bafana Bafana s'inclinent 2-0 face au Mexique

Le Mexique a immédiatement marqué les esprits lors de la plus grande Coupe du Monde de l’histoire, offrant une énorme dose d’enthousiasme à la foule en liesse du mythique stade Azteca, quatre ans après une déception majeure.

Les joueurs mexicains savaient qu’ils affrontaient une pression intense et des attentes élevées jeudi, lors du match d’ouverture du premier tournoi de Coupe du Monde à 48 équipes. Mais ils ont assumé leur rôle et ont démarré en beauté en battant l’Afrique du Sud 2-0 dans un match qui a également vu trois cartons rouges être distribués.

« J’ai essayé de leur expliquer ce que représentait une Coupe du Monde et un match d’ouverture à domicile, mais ils sont jeunes et devaient le vivre par eux-mêmes », a déclaré l’entraîneur mexicain Javier Aguirre, qui avait joué pour son pays la dernière fois que le Mexique a accueilli la compétition, en 1986. « Je ne peux plus parler de mon expérience en Coupe du Monde à domicile, car ils savent maintenant à quoi cela ressemble. »

Julián Quiñones et Raúl Jiménez ont marqué les buts pour le Mexique, qui co-organise le tournoi 2026 avec le Canada et les États-Unis.

Les Mexicains se sont relevés après la déception cuisante d’avoir été éliminés dès la phase de groupes il y a quatre ans au Qatar. Cela faisait suite à sept qualifications consécutives pour les huitièmes de finale un exploit qui était devenu une malédiction, car l’équipe n’est jamais parvenue en quarts de finale.

Mais cette année, l’espoir est permis. Le Mexique a atteint les quarts de finale à deux reprises dans son histoire, et les deux fois, c’était en tant que pays hôte en 1970 et en 1986. Aguirre faisait partie de cette équipe en 1986.

Devant 80 824 spectateurs, le Mexique a rapidement pris les commandes et ouvert le score dès la 9ᵉ minute grâce à Quiñones. Jiménez a alourdi la marque d’une tête à la 66ᵉ minute son 46ᵉ but avec le Mexique, mais son premier en trois tournois de Coupe du Monde.

« Nous n’avons pas bien joué en première mi-temps, mais nous aurions pu mener 3-0 à la pause et personne n’aurait protesté nous étions largement supérieurs », a déclaré Aguirre. « En seconde période, on a eu l’impression que nous avons un peu relâché la pression, mais commencer par une victoire, c’est bien, et nous pouvons certainement nous améliorer. »

Avec ce but, Jiménez rejoint Jared Borgetti à la deuxième place des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe nationale du Mexique. Il n’est plus qu’à six buts du record détenu par Javier « Chicharito » Hernández.

Jiménez porte un protège-tête en raison d’une grave blessure subie en novembre 2020 alors qu’il jouait pour Wolverhampton Wanderers lors d’un match de Premier League contre Arsenal. Il s’était fracturé le crâne et avait dû subir une opération. Il avait été éloigné des terrains pendant huit mois avant de faire son retour en juillet 2021.

Côté sud-africain, Sphephelo Sithole et Themba Zwane ont tous deux écopé d’un carton rouge, forçant leur équipe à terminer le match à neuf. Le défenseur mexicain César Montes a ensuite reçu un carton rouge dans le temps additionnel.

C’est la première fois que trois cartons rouges sont distribués lors d’un match d’ouverture de Coupe du Monde. C’est aussi le plus grand nombre de cartons rouges dans un match de Coupe du Monde depuis les quatre distribués lors du match Portugal-Pays-Bas lors du tournoi 2006 en Allemagne.

« Ce niveau est bien plus élevé que tout ce que nous avons connu auparavant. Nous avons affronté une bonne équipe et nous avons bien joué. J’ai vu un Mexique désespéré », a déclaré l’entraîneur sud-africain Hugo Broos. « Nous devons nous améliorer dans les prochains jours. Nous surmonterons cette déception. »

Quiñones, un attaquant de 29 ans né en Colombie, a été le meilleur buteur du championnat saoudien cette saison. Il faisait partie des six titulaires qui faisaient leurs débuts en Coupe du Monde avec El Tri.

Le Mexique compte désormais trois points dans le groupe A et affrontera la Corée du Sud jeudi prochain à Guadalajara. L’Afrique du Sud jouera, le même jour, contre la République tchèque à Atlanta.