Nigeria: des ressortissants de retour après avoir fui la xénophobie en Afrique du Sud

Un premier groupe de plus de 260 Nigérians rapatriés d'Afrique du Sud à la suite de l'escalade des attaques anti-immigrés a atterri à Lagos jeudi.

La violence anti-étrangers secoue l'Afrique du Sud depuis des semaines, alors que des gangs armés de bâtons, de fouets et de boucliers ont défilé dans certaines parties de la "nation arc-en-ciel", exigeant que les personnes sans titre de séjour quittent le pays avant le 30 juin.

Des ressortissants étrangers ont rapporté avoir été intimidés et battus par des foules faisant du porte-à-porte, des familles ont été chassées de leurs maisons et beaucoup sont parties face aux menaces.

Le Ghana, le Mozambique et le Malawi ont déjà rapatrié des centaines de leurs ressortissants ces dernières semaines.

L'Afrique du Sud est l'une des plus grandes économies d'Afrique et accueille plus de trois millions d'étrangers, soit un peu plus de 5 % de sa population, selon l'agence nationale des statistiques.

Mais le taux de chômage dépasse les 30 %, ce qui attise la colère envers les travailleurs migrants.

Un avion affrété par Air Peace transportant 262 ressortissants nigérians – pour la plupart des femmes et des enfants – a atterri jeudi en milieu de matinée à l’aéroport international Murtala Mohammed de Lagos, a indiqué le ministère nigérian des Affaires étrangères.

Un communiqué du gouvernement sud-africain a estimé à 268 le nombre de personnes évacuées par avion.

Beaucoup, vêtus de pulls et de manteaux épais, rappelant l'hiver de l'hémisphère sud d'où ils venaient, sont descendus de l'avion sous le soleil brûlant du Nigeria.

"L'Afrique du Sud est un pays cruel", a déclaré l'une des rapatriées, Emilia Godwin, 45 ans, qui a vécu en Afrique du Sud pendant 11 ans, où elle cuisinait et vendait de la nourriture nigériane.

"Ils aiment manger notre nourriture, mais ils ne nous aiment pas", a-t-elle déclaré.

Elle a expliqué qu’elle avait laissé tous ses biens derrière elle et qu’elle rentrait chez elle avec pour seul bagage un sac de 23 kg.

"Même lorsque vous faites une demande de permis de séjour, ils en profitent pour vous arrêter", a-t-elle déclaré.

Le ministre d'État nigérian aux Affaires étrangères, Sola Enikanolaiye, a accueilli le premier groupe.

Un deuxième groupe doit s'envoler le 15 juin.

Au total, environ 1 000 personnes ont déclaré vouloir quitter l'Afrique du Sud, a indiqué le ministère.

"Personnes indésirables"

Les autorités sud-africaines ont déclaré avoir, à ce jour, pris des mesures en vue du rapatriement de 586 ressortissants nigérians, qui se trouvaient tous en Afrique du Sud "en situation irrégulière", la police ayant invoqué mercredi soir des passeports et des visas périmés.

"Toutes les personnes concernées ont été déclarées indésirables et se voient par conséquent interdire de revenir en Afrique du Sud pendant une période de cinq ans", a indiqué jeudi le gouvernement sud-africain dans un communiqué.

C'était le cas de Millie, 28 ans, mère de trois enfants, qui s'était rendue en Afrique du Sud avec son père à l'âge de six ans et n'était jamais revenue dans son pays d'origine jusqu'à présent.

Elle a déclaré que les enseignants "ont un fort parti pris" envers les enfants qui ne sont pas sud-africains.

"Mais maintenant, j'ai l'impression d'être libre, mais en même temps, je ne sais pas à quoi m'attendre", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Justine Chukwu, 56 ans, qui vivait en toute légalité en Afrique du Sud depuis près de 30 ans a subi les mêmes discriminations.

Il avait déjà quitté son domicile lorsqu’il a été informé de la fusillade qui a fait 12 morts en début de semaine dans un bidonville de Cleveland, à Johannesburg, où il vivait.

"Ces types… sont imparables. On ne peut pas les arrêter, la police ne peut pas aller vers eux", a déclaré l'homme qui vend des vêtements d'occasion. Il a laissé derrière lui ses enfants, nés d'une mère sud-africaine.

"Je dois d'abord sauver ma vie", a-t-il affirmé.

Le gouvernement nigérian a promis un million de nairas (730 dollars) à chaque citoyen rapatrié.

L'Afrique du Sud est depuis longtemps une destination pour les travailleurs africains, qu'ils soient en situation régulière ou sans papiers. Elle est confrontée à des vagues de violence xénophobe depuis 2008, année où des dizaines de migrants ont été tués et des milliers d'autres contraints de fuir leurs foyers.

Ces derniers troubles surviennent alors que les partis politiques se préparent pour les élections locales qui auront lieu en novembre.