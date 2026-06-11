Italie : des ouvriers kenyans sous-payés dénoncent leurs conditions de travail 

Des travailleurs étrangers chargés de la construction d’un immense consulat américain à Milan, d’une valeur de 350 millions de dollars, ont été payés moins de 2 dollars de l’heure alors qu’on leur avait promis des salaires équitables.

Les procureurs italiens enquêtent sur Caddell Construction, une importante entreprise de construction de missions diplomatiques américaines basée à Montgomery, en Alabama. Deux de ses responsables en Italie ont été arrêtés ce mois-ci pour exploitation de main-d'œuvre, l'un alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un avion pour quitter le pays et l'autre alors qu'il prévoyait de s'enfuir, ont déclaré les procureurs.

L'enquête est menée par le procureur Paolo Storari, qui a également dirigé des enquêtes sur les ateliers clandestins fournissant des marques de luxe. À ce jour, seule la société Caddell a été désignée comme cible, et non ses sous-traitants.

L'enquête sur le consulat a été lancée il y a environ six mois et concerne quelque 70 travailleurs, pour la plupart originaires d'Inde. Les procureurs affirment que Caddell a illégalement déduit les frais de logement et de nourriture de leurs salaires et les a contraints à travailler 10 heures par jour, six jours par semaine. Certains ne touchaient que 500 euros (moins de 580 dollars) par mois après déduction des frais de logement et de nourriture, ont indiqué les procureurs.

Caddell et le département d’État américain ont déclaré qu’ils enquêtaient sur ces allégations et coopéraient avec les autorités italiennes.

Le projet du consulat s’inscrit dans le cadre d’un boom de la construction à Milan au cours des deux dernières décennies, qui a modernisé l'image de la ville et rehaussé le profil international de la capitale italienne de la mode et de la finance.

Des travailleurs étrangers exploités

Dans les locaux d'un syndicat, quatre travailleurs kényans et un Indien racontent leur calvaire. Ils ont fourni des documents et se sont exprimés sous couvert d'anonymat par crainte de représailles et afin de ne pas compromettre l'enquête en cours.

Les travailleurs kényans ont déclaré avoir été embauchés par Caddell après avoir travaillé sur un projet d'extension de plusieurs millions de dollars de l'ambassade des États-Unis à Nairobi.

Deux d’entre eux ont montré des lettres d’embauche sur papier à en-tête de Caddell, signées par un représentant de l’entreprise, promettant des salaires annuels supérieurs à 25 000 euros (près de 29 000 dollars).

Ils ont déclaré ne pas avoir reçu de salaire proche de ce montant et avoir été menacés par le personnel des ressources humaines sur le chantier après avoir interpellé la direction.

"Quand vous allez au bureau pour poser une question, on vous répond : “Soit vous travaillez, soit vous serez renvoyé dans votre pays. C’est le montant que vous êtes censé toucher”", a déclaré un électricien kenyan. Il a ajouté qu’il ne touchait que 800 euros (925 dollars) par mois alors qu’on lui avait promis 2 300 euros (2 660 dollars).

Un autre électricien kenyan a déclaré avoir été menacé de poursuites pour diffamation après avoir présenté un résumé d’IA sur le droit du travail italien, et s’être entendu dire que les 25 000 euros mentionnés dans la lettre d’embauche étaient "destinés à l’obtention du visa", et non une promesse de paiement.

Les cinq travailleurs, âgés de la fin de la vingtaine au début de la cinquantaine, ont tous déclaré avoir été licenciés sans motif valable cette année. L’un d’entre eux a raconté qu’à son retour d’une visite à sa famille au Kenya, il s’était rendu compte qu’il n’avait plus ni emploi ni logement.

Quatre de ces employés étaient des électriciens qualifiés, dont l’Indien dont le CV indiquait qu’il avait plus de dix ans d’expérience au sein d’autres entreprises dans les pays du golfe Persique.

Le travailleur indien a déclaré qu’on lui avait promis un salaire mensuel de 2 500 euros (près de 3 000 dollars). Or, sa fiche de paie indiquait que son salaire réel s’élevait à environ 500 euros (moins de 580 dollars) par mois. Elle mentionnait un salaire horaire de 1,55 euro (1,80 dollar).

Les Kenyans ont déclaré avoir contacté les autorités après avoir eu connaissance de l'enquête.

"Je crois en la justice", a déclaré l'un d'eux. "De plus, les travailleurs sur place ne devraient pas avoir peur. Ils devraient venir s'exprimer."

Deux d'entre eux ont déclaré dormir actuellement dans des parcs, tandis qu'un autre est hébergé chez un ami. L’un d’entre eux a déclaré qu’on lui avait proposé un emploi sur un chantier de Caddell dans un autre pays, mais qu’il avait refusé après le traitement qu’il avait subi à Milan.

Le Département d’État a déclaré qu’il enquêtait sur les allégations formulées par les procureurs et que les forces de l’ordre américaines collaboraient avec les autorités italiennes.

"Le gouvernement américain ne tolère pas l’exploitation par le travail", a déclaré le département dans un communiqué.

Caddell a indiqué qu’elle "coopérait pleinement" avec les autorités italiennes et menait sa propre "enquête approfondie sur cette affaire afin de s’assurer que tous nos sous-traitants et consultants à l’échelle mondiale respectent l’ensemble des normes du travail et des exigences légales".

"Caddell s’engage à traiter et à rémunérer ses travailleurs de manière équitable. Nous continuerons à collaborer de bonne foi avec les autorités pour garantir le bien-être de ceux qui travaillent sur cet important projet", a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Le passé trouble de Caddell

Il y a plus de dix ans, Caddell a versé des millions de dollars au gouvernement américain pour régler des allégations selon lesquelles elle aurait fait de fausses déclarations afin d’obtenir des aides gouvernementales. Caddell n’a pas répondu à une demande de commentaires sur cette affaire.

Caddell est devenu un leader dans la construction de missions diplomatiques américaines lorsque le Département d’État a lancé une importante mise à niveau de la sécurité après les attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya, qui ont fait plus de 250 morts.

"Très peu d’entrepreneurs sont en mesure de satisfaire aux exigences strictes requises pour pouvoir soumissionner à des travaux sécurisés nécessaires aux projets d’installations diplomatiques", a déclaré Caddell sur son site web à l’occasion de son 40e anniversaire en 2023.

À cette date, l’entreprise comptait 39 projets dans son portefeuille d’ambassades, d’une valeur de 7,4 milliards de dollars. Elle a ajouté quatre projets depuis lors.

Le campus du consulat de Milan est en cours de construction sur un site de 40 000 mètres carrés situé sur un ancien stand de tir. L'actuel consulat américain se trouve dans un gratte-ciel conçu par le célèbre architecte italien Gio Ponti.