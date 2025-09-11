"I Wanna Dance With Somebody" : Calum Scott donne un second souffle au tube de Whitney Houston

13 ans après sa disparition, Whitney Houston est de retour sur le devant de la scène dans un duo avec Calum Scott. Le chanteur britannique propose une réinterprétation d’un classique de la célèbre icône américaine.

Le single est un duo entre Calum Scott et Whitney Houston, une réinterprétation romantique de l'indémodable "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)".

"Je n'aurais pas pu imaginer cela même en rêve. C'est un honneur pour moi ", a déclaré Scott à Associated Press. La voix de Whitney Houston a marqué son enfance - grâce à sa mère - et il la considère comme l'une des artistes les plus influentes de sa vie et de la vie de beaucoup d'autres.

Calum Scott : "Whitney est intemporelle"

Pour réaliser un tel projet, le chanteur a dû obtenir l’accord des ayants droits de la chanteuse dont sa belle-soeur et exécuteur testamentaire Pat Houston ainsi que Primary Wave, qui a acquis les droits d'auteur des chansons à succès de Whitney Houston dans le cadre d'un accord conclu en 2022.

Pat Houston explique que l'idée de la chanson "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" de Scott est en fait venue de Primary Wave. Ils connaissaient la reprise en direct de la chanson par Scott lors de son passage en première partie d'Ed Sheeran en 2024. Lors de cette tournée, Scott avait transformé le classique de 1987 en ballade, en le remixant avec "Dancing On My Own" de Robyn.

Après avoir entendu ce que Scott pouvait faire avec la chanson - la faire passer d'un esprit pop rapide à une ballade romantique, Pat Houston a donné son accord. "J'ai dit : Vous savez quoi, c'est une évidence. C'est le style Houston. Alors, allons-y", a-t-elle déclaré.

"Whitney était une romantique et c'est pourquoi nous sommes tous tombés amoureux d'elle", a-t-elle poursuivi. "Et Calum a transformé la chanson en une magnifique ballade."

Une balade qui est aussi l’occasion de célébrer le 40e anniversaire de la carrière musicale de Whitney Houston.