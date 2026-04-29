Soudan : des munitions non explosées font de nombreuses victimes

Les munitions non explosées et les mines terrestres laissées sur place après des années de conflit constituent un danger croissant pour les habitants qui reviennent à Khartoum, la capitale du Soudan, depuis que l'armée a repris la ville l'année dernière.

Depuis huit mois, Jasmar, une organisation soudanaise spécialisée dans le déminage, s'emploie à débarrasser le parc Al Mogran, très fréquenté, des munitions non explosées et des mines terrestres qui s'y trouvent. Ce parc fait partie des sept champs de mines au moins recensés dans l'État de Khartoum.

« Nous sommes venus sur ce site après que deux soldats ont été blessés dans cette zone. On nous a chargés de nous rendre au parc Al Mogran, qui était un lieu de loisirs pour la population avant la guerre. Après la guerre, il a été transformé en zone militaire ou en zone de combat », a déclaré Juma Abuanja, chef d'équipe chez Jasmar.

Le gouvernement soudanais et les organisations humanitaires soulignent que ce problème est particulièrement aigu à Khartoum et dans ses environs, où les habitants, dont beaucoup ne sont pas conscients de la menace, ont commencé à revenir après que l'armée soudanaise a repris la capitale l'année dernière.

Des décennies de conflit au Soudan ont laissé des munitions non explosées disséminées à travers tout le pays, contaminant une superficie totale équivalente à environ 7 700 terrains de football.

Plus de la moitié de cette situation est due à la guerre qui a éclaté en 2023 entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide, et qui a touché de nouvelles régions, comme l'État de Khartoum.

« Sur les 44 000 mètres carrés que nous inspectons actuellement, nous avons trouvé 164 obus, explosifs et grenades. Nous avons également trouvé 1 200 cartouches pour armes légères, ainsi que des obus, 22 mines antipersonnel et neuf mines antichars », a déclaré M. Abuanja.

Certains sites se trouvent en périphérie. D'autres sont situés en centre-ville. Certains se trouvent à proximité de ponts importants.

Près de 60 personnes ont été blessées ou tuées dans l'État de Khartoum l'année dernière, dont plus de la moitié étaient des enfants, et 23 ont été blessées ou tuées au cours des trois premiers mois de cette année, dont 21 enfants, selon les Nations unies.

Selon des organisations humanitaires, tant l'armée soudanaise que les Forces de soutien rapide (RSF) ont été accusées d'avoir posé des mines pendant la guerre, alors qu'elles se disputaient le contrôle de la capitale.

La ville de Khartoum reste une ville fantôme, jonchée des vestiges des combats. Les bâtiments calcinés et abandonnés sont criblés d'impacts de balles.

Selon l'ONU, des dizaines de milliers de personnes sont revenues en ville et 1,7 million sont revenues dans l'État de Khartoum.

Selon l'ONU, les démineurs ont déminé, au cours de l'année écoulée, quelque 7,8 millions de mètres carrés de terrain dans l'État de Khartoum. Ils ont découvert plus de 36 000 engins, dont des centaines de mines antichars et antipersonnel.

Ceux qui peuvent être déplacés sans danger sont détruits loin des zones habitées. Ceux qui ne peuvent pas être déplacés sont détruits sur place.

Khaled Abdulgader, qui avait été blessé par un engin non explosé, a vu des enfants jouer avec une grenade et a tenté de les en empêcher.

« Je rentrais du travail quand j'ai vu des enfants jouer avec une grenade. Je me suis approché d'eux et je leur ai dit : "S'il vous plaît, ne touchez pas à ça et apportez-la aux autorités", mais ils ne m'ont pas écouté », a déclaré Abdulgader.

Il a raconté que les enfants n'arrêtaient pas de lui jeter des cailloux et que, lorsqu'il a essayé de le prendre, il a explosé.

Il a perdu deux doigts, et des éclats d'obus lui ont transpercé la poitrine.

Admis dans un hôpital d'Omdurman pour un bilan de santé suite à l'explosion de l'année dernière, il s'efforçait de rester positif.

« Je me dis : "Dieu merci, ça ne concernait que moi" », a déclaré Abdulgader.

Il fait partie des centaines de personnes qui ont été blessées ou tuées par des munitions non explosées au cours des trois années de guerre au Soudan. Cela comprend les mines ainsi que les armes telles que les bombes, les obus, les grenades ou les roquettes qui n’ont pas explosé, soit des dizaines de milliers d’engins au total.