Mondiale : 2,3 millions de dollars la place pour la finale

La Fédération internationale de football propose sur son site, des places à 2, 3 millions de dollars chacune, pour la finale de la compétition le 19 juillet.

Il s’agit de quatre sièges seulement, pour un montant de plus de 9 millions de dollars pour la rencontre prévue au MetLife Stadium d'East Rutherford, dans le New Jersey.

Pour les places les moins chères du dernier match de cette coupe du monde, il faudra débourser 10 923,85.

La FIFA proposait des billets à 11 130 dollars pour la demi-finale du 14 juillet à Arlington, au Texas, et à 9 660 et 4 360 dollars pour la demi-finale du 15 juillet à Atlanta.

Alors que la Coupe du monde de football avance à grand pas, les prix des billets continuent de faire débat.