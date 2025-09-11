Alimentation scolaire : 466 millions d’enfants bénéficient du programme de l’ONU

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), près de 80 millions d'enfants supplémentaires bénéficient aujourd'hui de programmes nationaux de repas scolaires dans le monde, soit une augmentation de 20 pour cent par rapport à 2020.

Selon la dernière édition du rapport sur "la situation de l'alimentation scolaire dans le monde", publié le 10 septembre par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, près de 80 millions d'enfants supplémentaires bénéficient aujourd'hui de repas scolaires dans le cadre de programmes menés par les gouvernements, soit une augmentation de 20 pour cent qui porte le total mondial à au moins 466 millions d'enfants.

S'adressant à la presse depuis Copenhague, Carmen Burbano, directrice du département Repas scolaires et protection sociale au PAM, a déclaré : "Aujourd'hui, nous annonçons que 466 millions d'enfants reçoivent des repas à l'école. Il s'agit du plus grand programme d'aide alimentaire pour les enfants dans le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'au cours des quatre dernières années, 80 millions d'enfants supplémentaires, ont reçu des repas par rapport à la situation en 2020, ce qui représente un progrès sans précédent. Nous n'avons pas vu un programme d'une telle ampleur depuis au moins une décennie, et cela est dû en grande partie à la mobilisation des gouvernements et aux investissements nationaux."

Elle poursuit : "Sur les 80 millions d'enfants qui seront touchés en plus de ce qui a déjà été fait en 2020, environ 60 % se trouvent dans des pays à faible revenu, ce qui nous montre que même en cas de crise budgétaire et de difficultés financières, les pays à faible revenu, où les enfants ont le plus besoin de ces programmes, font d'énormes efforts pour s'assurer que leurs enfants sont protégés en cas de crise et que leur avenir est assuré".

L'Afrique est le continent le plus impacté avec 20 millions d'enfants supplémentaires qui bénéficient de ce programme de repas scolaires, avec des progrès notables au Kenya, à Madagascar, en Éthiopie et au Rwanda.

Les États s'impliquent dans la démarche

Carmen Burbano souligne que "99 % des investissements proviennent des budgets gouvernementaux. Cela signifie qu'il s'agit d'une priorité mondiale, financé principalement par les gouvernements. Le soutien des donateurs ne représente qu'un ou deux pour cent de l'investissement mondial dans ces programmes".

Un succès qui selon elle est "dû en grande partie à la mobilisation politique de la Coalition pour les repas scolaires, qui a été lancée en 2021 sous la direction du président Macron, du gouvernement finlandais et, plus tard, du président brésilien Lula. La coalition compte aujourd'hui plus de 100 pays qui l'ont rejointe, la plupart au niveau présidentiel, et qui se sont engagés à faire en sorte que chaque enfant reçoive un repas sain à l'école, et comme vous pouvez le voir dans les chiffres que nous publions aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'entre eux, se sont mobilisés pour atteindre ce grand objectif."

Et de conclure : "Même si les pays à faible revenu ont élargi leur couverture, ils restent globalement à la traîne par rapport aux pays à revenu élevé. Ainsi, à l'heure actuelle, seuls 30 % des enfants des pays à faible revenu ont accès à ces programmes, contre 80 % des enfants des pays à revenu élevé. Pour aller de l'avant, nous demandons à tous les gouvernements d'élargir l'accès à ces programmes".

Pour des millions d'élèves, les repas scolaires sont souvent la seule source d'alimentation. Le Programme Alimentaire Mondiale ambitionne de toucher plus d’enfants d’ici 2030.