Soudan : à la rencontre des gardiens des anciennes pyramides de Méroé

Mostafa Ahmed Mostafa est l’héritier d’une longue lignée de gardiens qui ont veillé sur les anciennes pyramides de Méroé au Soudan. Aujourd’hui, trois ans après le début de la guerre entre l’armée et les forces paramilitaires, il se tient, telle une sentinelle presque solitaire, pour veiller sur son patrimoine.

« Ces pyramides sont les nôtres, c’est notre histoire, c’est ce que nous sommes », a déclaré cet homme de 65 ans, entouré des structures de grès sombre de la nécropole de Bajrawiya, qui fait partie de l’île de Méroé, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Tout de blanc vêtu, Mostafa offrait une silhouette saisissante en traversant ce site funéraire vieux de 2 400 ans, qui abrite 140 pyramides construites pendant la période méroïtique du royaume de Koush.

Aucune n’est intacte. Certaines ont été décapitées, d’autres réduites en ruines, d’abord dans les années 1800 par la dynamite aux mains d’Européens chasseurs de trésors, puis par deux siècles de sable et de pluie.

Situé à trois heures de route de la capitale Khartoum, ce site était autrefois le site patrimonial le plus visité du Soudan. Aujourd’hui, trois ans après le début de la guerre entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (paramilitaires), seul le grognement d’un chameau solitaire vient rompre le silence.

L’archéologue et directeur du site Mahmoud Soliman a fait visiter les lieux aux journalistes de l’AFP, leur expliquant la succession matrilinéaire du royaume de Koush, ses routes commerciales et ses relations avec l’Égypte voisine.

« C'est peut-être la quatrième fois que je fais visiter les lieux depuis le début de la guerre », a déclaré le scientifique.

Avec Mostafa et le jeune archéologue Mohamed Mubarak, il assure la gestion du site, rassemblant tant bien que mal les ressources nécessaires pour tenir à distance la pluie et le sable érosifs.

Mis à part un afflux éphémère de visiteurs au début de la guerre – principalement des personnes déplacées désespérées de trouver quelque chose à faire –, le site est resté en grande partie à l'abandon.

« Ma grand-mère Kandaka »

C'est un monde à part par rapport à l'époque d'avant-guerre, où il y avait « des visites régulières le week-end depuis Khartoum, des bus remplis de 200 personnes par jour », se souvient Soliman avec nostalgie.

Les sites patrimoniaux du Soudan avaient connu un regain d'intérêt, explique-t-il, après le soulèvement de 2018-2019, lorsque de jeunes Soudanais ont protesté contre l'autocrate Omar el-Béchir.

L'un des slogans était : « Mon grand-père Taharqa, ma grand-mère Kandaka » – le premier étant un pharaon de Koush, la seconde le nom donné aux reines de l'Antiquité, et également utilisé pour honorer les figures féminines emblématiques de la révolution.

« Les jeunes s'y intéressaient davantage, ils organisaient des excursions vers les sites touristiques et découvraient leur propre pays », a déclaré Soliman.

Les habitants du village voisin de Tarabil – dont le nom vient du mot local signifiant « pyramides » – vendaient des souvenirs et louaient des chameaux, et « dépendaient entièrement du site ».

Par une journée venteuse d’avril, Khaled Abdelrazek, 45 ans, s’est précipité sur le site dès qu’il a appris qu’il y avait des visiteurs. Accroupi à l’entrée, il a montré aux journalistes de l’AFP des pyramides miniatures en grès faites à la main et s’est remémoré l’époque où « nous étions des dizaines à vendre ».

Dans les mois qui ont précédé la guerre, le site avait accueilli des équipes de tournage de documentaires, un festival de musique et « de grands projets pour juste après l’Aïd al-Fitr », a déclaré Soliman – tout cela a été détruit lorsque la guerre a éclaté dans les derniers jours du ramadan.

« J’avais l’impression d’enseigner aux gens leur propre culture », a déclaré Mubarak, qui travaille sur le site depuis 2018.

« Aujourd’hui, la priorité absolue de tout le monde est bien sûr la nourriture, l’eau et un abri. Mais cela aussi est important. Nous devons protéger ce site pour les générations futures, nous ne pouvons pas le laisser se détruire ou dépérir. »

Un rêve lointain

Près de l’entrée du site, les pyramides majestueuses, chacune flanquée d’un petit temple funéraire, sont encadrées par des collines ondulantes de grès noir.

La vue est à couper le souffle, mais Soliman dit que ses yeux ne voient que le danger : cette fissure dans la pyramide est-elle récente ? Ce monticule de sable a-t-il bougé ? L'échafaudage en tubes à l'entrée de cette chambre funéraire doit-il être refait avant la saison des pluies ?

« Je pense que si les pyramides avaient été laissées dans leur état d'origine, nous n'aurions pas tous ces problèmes », a déclaré Mubarak.

Les structures sont plus petites et plus escarpées que leurs voisines égyptiennes, construites pour « résister au sable et évacuer l’eau de pluie, mais chaque fissure pose problème ».

La plus grande pyramide du site — celle de la reine Amanishakheto, qui a régné vers le Ier siècle après J.-C. — a subi bien plus que de simples fissures et n’est désormais qu’un véritable bac à sable, où le sable fin tourbillonne là où se trouvait autrefois sa tombe.

En 1834, l’aventurier italien Giuseppe Ferlini, qui a détruit des dizaines de pyramides, a rasé celle d’Amanishakheto et emporté ses bijoux en Europe. Ceux-ci sont aujourd’hui exposés dans les musées égyptiens de Berlin et de Munich.

L’extérieur du mur de son temple est toujours debout, où une sculpture plus grande que nature de la reine la montre debout, fière, tenant une lance dans une main et frappant des captifs ennemis.

Soliman a montré aux journalistes de l'AFP d'autres reliefs : la divinité lion Apademak et des motifs communs avec l'Égypte, notamment les dieux Amon et Anubis, des fleurs de lotus et des hiéroglyphes.

Il aspire au jour où les touristes et les archéologues reviendront.

« Ce n'est qu'un rêve lointain, mais j'aimerais vraiment qu'un jour nous puissions restaurer correctement ces pyramides », a-t-il déclaré, comme s'il ne s'autorisait pas vraiment à espérer.

« Cet endroit a tellement de potentiel. »