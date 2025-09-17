Des fans de Robert Redford saluent son héritage au cinéma indépéndant

Les fans pleurent la mort de Robert Redford, l'enfant chéri d'Hollywood devenu réalisateur oscarisé, militant libéral et parrain du cinéma indépendant.

Décédé mardi 16 septembre dans son sommeil, l’acteur avait fondé le Sundance Institute en 1981. Le festival du même nom né de son travail est organisé chaque année dans l’Utah a lancé la carrière de nombreux cinéastes et présenté des films révolutionnaires.

« Je pense qu'il était un fervent défenseur, évidemment, du Festival du film de Sundance, de la diffusion de films de qualité et de la possibilité pour les cinéastes non traditionnels de présenter leurs films. Oui, donc je pense que c'est ce que je dirais de son héritage, à part le fait qu'il soit incroyablement beau et qu'il soit tout simplement un homme extraordinaire. », a indiqué Michelle Cregut, fan de Robert Redford.

Robert Redford a été l'une des plus grandes stars des années 1970 avec des films tels que "The Candidate", "All the President's Men" et "The Way We Were", terminant cette décennie avec l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Ordinary People" (1980) après cela il s’est concentré sur la réalisation et la production, ainsi que sur son nouveau rôle de patriarche du mouvement du cinéma indépendant.

« Je pense que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne savent pas vraiment qui il est. C'est nous, les plus âgés, qui nous souvenons des films dans lesquels il a joué. Son héritage, c'est qu'il était un grand acteur, qu'il se souciait du pays, qu'il se souciait des gens. Comme je l'ai dit, ce n'était pas une vedette. C'était une vraie personne. », a expliqué Gary Germain, fan de Robert Redford.

Redford avait vu Hollywood devenir plus prudent et plus contrôlant au cours des années 1970 et voulait retrouver l'esprit créatif du début de la décennie.

Sundance a été créé pour cultiver de nouveaux talents loin des pressions d'Hollywood, l'institut fournissant un terrain de formation et le festival étant basé à Park City, dans l'Utah, où Redford avait acheté un terrain dans l'espoir initial d'ouvrir une station de ski. Au lieu de cela, Park City est devenu un lieu de découverte pour des cinéastes jusqu'alors inconnus tels que Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson et Darren Aronofsky.