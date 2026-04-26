États-Unis : un homme armé s'invite à un dîner auquel participait le président

Un homme armé a tenté samedi soir de forcer l’entrée d’un dîner auquel assistait le président américain Donald Trump, à l’hôtel Hilton de Washington.

Selon la police, des coups de feu ont été échangés lors de l’incident. Un membre des forces de l’ordre a été touché par balle, mais son gilet pare-balles l’a protégé des blessures graves. Environ deux heures après l’incident, Donald Trump a tenu une conférence de presse à la Maison Blanche, où il a abordé la question de la violence et des risques liés à ses fonctions.

« Toute forme de violence me préoccupe, c’est vrai. Mais je ne vais pas laisser cette inquiétude m’empêcher de faire mon travail. Je suis là pour vous soutenir, après tout. C’est un métier dangereux, je le reconnais. Prenons un exemple : les pilotes de course. Statistiquement, environ 1 % d’entre eux subissent des accidents graves, et parmi ce 1 %, environ 10 % en meurent. Cela représente donc bien moins de 1 % de risques de décès. La monte des taureaux est difficile, mais saviez-vous que le métier de président est encore plus risqué ? Environ 5,8 % des présidents dans le monde subissent des attentats, et près 8% en meurent. »

L’auteur présumé des tirs comparaîtra lundi devant la justice. Il sera poursuivi pour deux chefs d’accusation : usage d’arme à feu lors d’un crime violent et agression d’un agent fédéral à l’aide d’une arme dangereuse. La police de Washington a indiqué, selon des informations préliminaires, que le suspect avait réservé une chambre dans l’hôtel où se tenait le gala des correspondants de la Maison Blanche.