Kenya : 4 bongos des montagnes rapatriés de République tchèque

Quatre bongos des montagnes, une espèce en danger critique d'extinction, sont arrivés au Kenya, en route vers leurs forêts d'origine, après avoir passé plusieurs années dans un zoo en République tchèque.

Les bongos, des antilopes rares connues pour leurs rayures caractéristiques, ont été classés en danger critique d'extinction en raison du braconnage et des maladies. Selon le gouvernement kenyan, il reste moins de 100 bongos des montagnes à l'état sauvage. Beaucoup ont été envoyés en Europe dans les années 1980 après qu’une grave épidémie de peste bovine en a tué des milliers.

Les bongos sont arrivés du zoo de Dvur Kralove dans des caisses en bois à l’aéroport principal du Kenya et ont été accueillis par le secrétaire du Cabinet, Musalia Mudavadi, et la ministre du Tourisme, Rebecca Miano, qui ont salué cet événement comme le "retour au pays des majestueux bongos".

Il s’agit du troisième retour de ce type ces dernières années, le précédent ayant eu lieu en février 2025. Après une période de quarantaine et d’acclimatation, les bongos seront envoyés à la Mount Kenya Wildlife Conservancy, qui abrite 102 bongos, avant d’être relâchés dans la nature.

La réserve gère un plan national de rétablissement du bongo de montagne en collaboration avec le gouvernement et prévoit d'utiliser ces quatre bongos pour les croiser et renforcer le patrimoine génétique.

Jahawi et Elke Bertolli, explorateurs de la nature et cinéastes élevés au Kenya, ont déclaré à l'Associated Press que les bongos apporteront une variation génétique essentielle à leur conservation, ajoutant que l'espèce joue un rôle clé dans la protection des forêts qui sont vitales pour l'approvisionnement en eau du Kenya.

L'ambassadrice de la République tchèque, Nicol Adamcova, a déclaré que ce transfert témoignait du partenariat de longue date entre la République tchèque et le Kenya en matière de conservation, ainsi que de leur engagement commun en faveur de la protection des espèces menacées.

M. Mudavadi a ajouté que de telles avancées montraient ce qu'il était possible d'accomplir lorsque la politique, la science et la collaboration s'unissaient pour atteindre un objectif commun de conservation.