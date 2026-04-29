Mondial 2026 : 2 millions de dollars de plus par équipe pour couvrir les frais

La FIFA verse plus de 100 millions de dollars supplémentaires aux équipes participant à la Coupe du monde afin de les aider à couvrir les coûts liés à la tenue du tournoi en Amérique du Nord, qui s'avèrent plus élevés que prévu.

Le Conseil d'administration de la FIFA a décidé mardi d'augmenter de 2 millions de dollars les paiements de base versés à chaque fédération, pour les porter à un minimum de 12,5 millions de dollars. L'instance dirigeante table sur des recettes d'au moins 11 milliards de dollars pour le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir du 11 juin.

Certaines des 48 fédérations, notamment celles d’Europe, ont fait savoir à la FIFA que la structure des primes et les paiements pour les frais de préparation fixés l’année dernière leur feraient perdre de l’argent sur le tournoi, à moins que leur équipe n’atteigne les phases finales.

Les équipes disputant des matchs aux États-Unis sont également soumises à certaines obligations fiscales dont sont exemptées celles du Canada et du Mexique.

Le soutien financier pour l'entraînement et les dépenses avant le tournoi passera désormais de 1,5 million à 2,5 millions de dollars, et chaque fédération bénéficiera d'une augmentation de 1 million de dollars de la prime de base, qui passera à 10 millions de dollars, a décidé le Conseil de la FIFA lors d'une réunion à Vancouver, ville hôte de la Coupe du monde.

Le montant total des primes, annoncé en décembre à 655 millions de dollars, prévoit d'attribuer 50 millions de dollars au futur champion.

La fédération argentine a reçu 42 millions de dollars de prix pour avoir remporté le tournoi de 2022 au Qatar. Cette édition à 32 équipes disposait d’une cagnotte totale de 440 millions de dollars.

Frais d'hôtel et de déplacement

La FIFA a indiqué qu'elle allouerait également 16 millions de dollars supplémentaires sous forme de "subventions destinées à couvrir les frais des délégations des équipes" et qu'elle attribuerait davantage de billets à chaque fédération pour ses matchs.

Conformément au règlement de la Coupe du monde, la FIFA est déjà tenue de prendre en charge les vols aller-retour en classe affaires pour chaque fédération se rendant au tournoi, ainsi que l'hébergement et les repas d'une délégation de 50 personnes. Les frais d'hôtel sont pris en charge à partir de cinq nuits avant le premier match d'une équipe et jusqu'à une nuit après son élimination.

La FIFA prend également en charge les frais de transport intérieur pour un maximum de 50 membres de la délégation, ainsi qu’"une flotte de véhicules dédiée, comprenant un camion pour le matériel".

Les fédérations de football des équipes participant à la Coupe du monde doivent prendre en charge "une assurance adéquate [...] couvrant notamment, mais sans s’y limiter, les blessures, les accidents, les maladies et les déplacements", ainsi que les "frais d’hôtel accessoires" et l’hébergement des membres supplémentaires de la délégation.