Soudan du Sud : les enlèvements de personnels humanitaires se multiplient

Le nombre d'humanitaires enlevés au Soudan du Sud a plus que doublé cette année, selon deux hauts responsables humanitaires travaillant pour des organisations internationales.

Les agences humanitaires s'inquiètent pour le bien-être de leur personnel et pour la perturbation de leurs services vitaux dans une région qui connaît l'une des crises humanitaires les plus graves.

Au moins trois témoins indiquent que plusieurs otages ont été libérées après rançon.

Un travailleur humanitaire est mort en captivité au début du mois, selon plusieurs sources proches de l'incident, dont Edmund Yakani, un éminent militant des droits civiques dans le pays.

Les Nations unies considèrent depuis longtemps le Soudan du Sud comme l'un des endroits les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires.

Cependant, selon les analystes, la recrudescence des enlèvements contre rançon constitue une nouvelle tendance inquiétante.

« La plus grande crainte est que cela devienne un problème à l'échelle nationale », a déclaré Daniel Akech, expert du Soudan du Sud auprès de l'International Crisis Group.

Davantage d'humanitaires kidnappés en 2025

Selon deux responsables humanitaires, plus de 30 travailleurs humanitaires sud-soudanais ont été kidnappés cette année. Cela représente plus du double du nombre de travailleurs humanitaires enlevés pendant toute l'année 2024, selon ces deux responsables.

Les responsables humanitaires se sont exprimés auprès de l'Associated Press sous couvert d'anonymat, car ils n'étaient pas autorisés à discuter de questions de sécurité et craignaient des représailles contre leur personnel, ce qui aurait compromis l'accès de leurs organisations dans le pays.

Les combats entre l'armée nationale et les factions de l'opposition au Soudan du Sud se sont intensifiés cette année, marquant l'une des pires vagues de violence depuis l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à une guerre civile ayant fait environ 400 000 morts et donné naissance à un gouvernement d'union nationale fragile. Certains analystes affirment que ces affrontements sont liés à la lutte pour la succession du président Salva Kiir, alors que les spéculations sur le déclin de sa santé vont bon train.

« Certains enlèvements pour des raisons politiques, comme le recrutement forcé (de civils dans l'armée), ont lieu depuis des années, mais les enlèvements contre rançon sont un phénomène nouveau », a déclaré Ferenc Marko, expert du Soudan du Sud.

« Il s'agit franchement d'une nouvelle tendance inquiétante qui pourrait rendre impossible le travail humanitaire » dans les États de l'Équatoria central et occidental, a-t-il déclaré.

Un travailleur humanitaire kidnappé meurt en captivité

James Unguba, un travailleur humanitaire sud-soudanais, a été kidnappé le mois dernier dans le comté de Tambura, dans l'État d'Équatoria occidental, et est mort en captivité le 3 septembre, selon trois personnes au courant de son décès qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat, conformément à la réglementation.

Les trois ont déclaré qu'Unguba, qui travaillait pour une organisation humanitaire locale, avait été enlevé par des hommes vêtus d'uniformes militaires nationaux. Les circonstances exactes de sa mort n'étaient pas immédiatement claires.

Un porte-parole de l'armée sud-soudanaise a déclaré à l'AP qu'il n'avait aucune information concernant son décès et a refusé de répondre aux questions.

Semant le chaos avec une aide cruciale

Selon les agences humanitaires, ces enlèvements ont entravé les services vitaux pour des centaines de milliers de personnes vivant dans des zones reculées le long des frontières sud du Soudan du Sud avec l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine.

En juillet, l'organisation médicale humanitaire Médecins Sans Frontières, plus connue sous son acronyme français MSF, a suspendu ses opérations dans deux comtés du Soudan du Sud après qu'un de ses membres du personnel a été enlevé sous la menace d'une arme alors qu'il voyageait dans un convoi clairement identifié dans le comté de Yei, dans l'État d'Équatoria-Central. Cet incident est survenu quatre jours seulement après l'enlèvement d'un autre travailleur de la santé qui voyageait dans une ambulance de MSF.

« Bien que nous soyons profondément engagés à fournir des soins à ceux qui en ont besoin, nous ne pouvons pas continuer à faire travailler notre personnel dans un environnement dangereux », a déclaré le docteur Ferdinand Atte, chef de mission de MSF au Soudan du Sud, dans un communiqué.

Des groupes armés pourraient être à l'origine des enlèvements.

Les responsables humanitaires affirment que l'identité des auteurs de ces enlèvements reste inconnue.

Cependant, Akech, membre de l'International Crisis Group, affirme que la région regorge de groupes armés à la recherche de profits rapides alors que l'économie continue de s'effondrer et que les craintes d'un retour à la guerre dans le pays s'intensifient.

En mars, Riek Machar, qui dirige le plus grand groupe d'opposition du pays et occupe également le poste de vice-président, a été assigné à résidence après qu'une milice locale lui étant vaguement liée a pris le contrôle d'une base militaire près de la frontière éthiopienne.

Depuis lors, l'armée nationale a intensifié ses opérations militaires contre ses forces, qui se sont alliées à d'autres factions rebelles, notamment le Front de salut national (NAS), un groupe dissident qui n'a jamais signé l'accord de paix de 2018 et qui combat le gouvernement depuis lors.

« Nous ne savons pas si ces enlèvements sont le fait du NAS, des forces d'opposition ou des soldats gouvernementaux », a déclaré Yakani, leader de la société civile. « D'après ce que nous savons, aucun groupe en particulier n'est responsable. »

Alors que l'ONU et la plupart des organisations humanitaires adhèrent à une politique stricte de non-paiement des rançons, les familles des victimes font parfois appel à des acteurs neutres, notamment des églises, pour servir d'intermédiaires et effectuer les paiements, ont déclaré à l'AP plusieurs personnes au courant des négociations, sous couvert d'anonymat.

Les travailleurs humanitaires sous pression

Au début de l'année, l'administration du président américain Donald Trump a décidé de démanteler l'Agence américaine pour le développement international, qui finançait plus de la moitié de l'aide d'urgence au Soudan du Sud.

Les donateurs européens ont également laissé entendre qu'ils étaient susceptibles de réduire leurs contributions.

Parallèlement, les actes de violence visant les travailleurs humanitaires ont augmenté dans le monde entier, selon le groupe de recherche indépendant Humanitarian Outcomes. Dans un rapport publié en août, l'organisation a déclaré que 2024 avait été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée, avec 383 travailleurs humanitaires tués et 861 autres victimes d'actes de violence graves, et a averti que 2025 était en passe de dépasser ce chiffre.