Mali : la Russie diffuse des images des combats dans le nord et à Bamako

Au Mali, particulièrement dans le centre et le nord du pays, le conflit entre terroristes et forces régulières se joue aussi sur le terrain de l’information.

Le ministère russe de la Défense a diffusé ces images présentées comme des opérations contre des groupes armés Touaregs, après le retrait de l’unité paramilitaire russe « Africa Corps » de la ville de Kidal, à la suite d’attaques coordonnées menées par ces groupes djihadistes, le week-end dernier. Les affrontements se poursuivraient dans plusieurs zones du nord. Des groupes armés affirment chercher à prendre le contrôle de villes stratégiques comme Gao, Tombouctou et Ménaka. De leur côté, les autorités maliennes maintiennent leur emprise sur la capitale Bamako et ses environs, tout en reconnaissant la fragilité de la situation sécuritaire. Elles appellent à un sursaut national.

Parallèlement, les forces russes multiplient les communications sur les réseaux sociaux, affirmant maintenir leur présence dans le nord, notamment à Ménaka. Les groupes djihadistes, quant à eux, appellent au retrait des troupes de l’« Africa Corps » de cette région. Le Mali traverse une période instable, marquée par une alliance inédite entre le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, et certains groupes armés Touaregs. Cette offensive, que Bamako affirme ne pas avoir anticipée, accentue les tensions et l’incertitude dans le pays. leurs offensives coordonnées ont déjà fait plusieurs victimes dont le numéro 2 de la transition