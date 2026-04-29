Mondial 2026 : la FIFA introduit 2 nouvelles règles pour un carton rouge

Les règles relatives à l'attribution des cartons rouges aux joueurs lors de la Coupe du monde ont été mises à jour mardi à la suite de deux incidents controversés survenus cette année dans le football international.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a insisté pour que des changements soient apportés après que Gianluca Prestianni, du Benfica, a tenté de dissimuler des insultes verbales à l'encontre de Vinícius Júnior lors d'un match de Ligue des champions, et que l'équipe du Sénégal a quitté le terrain pour protester contre une décision de l'arbitre lors d'une finale de la Coupe d'Afrique des nations particulièrement houleuse et chaotique.

L'instance chargée d'élaborer les règles du football, l'International Football Association Board (IFAB), a convenu que les joueurs peuvent être sanctionnés d'un carton rouge s'ils se couvrent la bouche lorsqu'ils s'en prennent verbalement à un autre joueur.

Cette règle n'est pas obligatoire dans le cadre des Lois du Jeu, mais elle donne aux organisateurs de compétitions comme la FIFA la possibilité de l'appliquer.

Elle a été approuvée à l'unanimité par les responsables de l'IFAB issus de la FIFA et des quatre fédérations de football britanniques lors d'une réunion extraordinaire mardi à Vancouver, en Colombie-Britannique, en amont du Congrès de la FIFA prévu jeudi.

Propos injurieux

La proposition de la FIFA faisait suite à l'accusation portée par Vinícius, soutenu par son coéquipier du Real Madrid Kylian Mbappé, selon laquelle Prestianni aurait proféré une insulte à caractère raciste tout en levant son maillot pour se couvrir la bouche lors du match en février.

La semaine dernière, l'UEFA a infligé à Prestianni une suspension de six matchs — dont trois avec sursis — pour ces propos injurieux, qu'elle a qualifiés d'homophobes. L'UEFA n'a pas pu prouver l'insulte raciste que Prestianni a niée, bien qu'il ait admis avoir tenu des propos homophobes.

Si Prestianni est sélectionné dans l'équipe argentine pour la Coupe du monde, il devra manquer les deux premiers matchs du champion en titre en juin, bien que cette suspension puisse faire l'objet d'un appel.

"À la discrétion de l'organisateur de la compétition, tout joueur se couvrant la bouche lors d'une situation conflictuelle avec un adversaire peut être sanctionné d'un carton rouge", a déclaré l'IFAB.

Finale de la CAN 2025

L'IFAB a également convenu que tout joueur quittant le terrain pour protester contre une décision de l'arbitre peut être sanctionné d'un carton rouge. Cette règle s'applique également aux officiels de l'équipe qui incitent les joueurs à quitter le terrain.

Les joueurs sénégalais ont quitté le terrain pendant le temps additionnel de la finale de la CAN 2025 en janvier pour protester contre l'octroi d'un penalty au pays hôte, le Maroc, alors que le score était de 0-0. Le match a été interrompu pendant près de 15 minutes avant que le penalty du Maroc ne soit arrêté. Le Sénégal a marqué en prolongation pour remporter le titre.

Le Sénégal s'est ensuite vu retirer son titre par une commission d'appel de l'instance dirigeante du football africain, et l'affaire sera désormais jugée par le Tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse.

L'IFAB a déclaré que ces modifications seraient communiquées aux 48 équipes participant à la Coupe du monde qui débutera le 11 juin, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.