Les USA pourraient étendre le programme d'accueil destiné aux Afrikaners

Les États-Unis pourraient accueillir encore plus de Sud-Africains blancs. Selon plusieurs sources citées par l'agence de presse Reuters, l'administration Trump envisage d'augmenter le plafond annuel des réfugiés afin d'accueillir davantage de Sud-Africains blancs.

Le plafond pour l'accueil de réfugiés est initialement fixé à 7 500 par le gouvernement actuel. Dix mille places supplémentaires pourraient être ajoutées pour permettre aux Afrikaners qui le souhaitent d'obtenir le statut de réfugié.

Dès le début de son second mandat, Donald Trump avait suspendu le processus d'accueil de réfugiés avant d'émettre un décret donnant la priorité à la réinstallation des Afrikaners d'origine européenne.

Le président américain affirme que cette minorité blanche fait face à des persécutions raciales dans une Afrique du Sud à majorité noire. Le gouvernement sud-africain a toujours fermement nié ces allégations.

L'Afrique du Sud, pays marqué par des années de tensions raciales et d'apartheid, abrite une population multiculturelle encore impactée par ce douloureux passé. Dans ce pays de plus de 65 millions d'habitants, la population noire est majoritaire à 80,2 % de Noirs, les coloured - terme désignant les populations métissées - représentent 8,8 % et les blancs représentent 8,4 %. Enfin les Asiatiques représentent 2,5 % de la population.