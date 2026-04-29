Les deux tiers du Soudan du Sud confrontés à une famine aiguë

Alors que les affrontements reprennent entre les forces gouvernementales et les groupes d’opposition, le Programme alimentaire mondial (PAM) tire la sonnette d’alarme.

Selon l’agence, près des deux tiers de la population du Soudan du Sud souffrent actuellement d’insécurité alimentaire aiguë. L’ONU avertit que quatre comtés situés dans les États de Jonglei et du Haut-Nil sont au bord de la famine, tandis que 2,2 millions d’enfants de moins de cinq ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë.

Adham Effendi, directeur du PAM au Soudan du Sud, souligne que la situation ne cesse de se détériorer. Environ 7,8 millions de personnes peinent à se nourrir pendant la période de soudure. Malgré les efforts déployés pour soutenir les populations les plus vulnérables, les violences persistantes et les restrictions d’accès compliquent considérablement l’acheminement de l’aide humanitaire.

Les entraves répétées, les ingérences, les pillages et les refus d’accès réduisent fortement l’efficacité des interventions sur le terrain. Face à cette urgence, le PAM appelle les autorités à investir massivement dans l’agriculture, les moyens de subsistance et le renforcement de la résilience des communautés.

Adham Effendi rappelle également que les femmes et les enfants sont les premières victimes de ce conflit, comme en témoignent les niveaux alarmants de malnutrition. Il insiste sur le fait que ces enfants représentent l’avenir du pays, un avenir aujourd’hui gravement compromis sans une assistance immédiate.

Cette crise humanitaire s’intensifie malgré des milliards de dollars issus des revenus pétroliers et de l’aide internationale. Des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir, dans un pays déjà classé parmi les plus pauvres et les plus touchés par la corruption au monde.