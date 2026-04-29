Mali : les djihadistes annoncent un blocus autour de Bamako

Mardi, un porte-parole du JNIM a diffusé une vidéo dans laquelle il affirmait que les militants avaient mis en place un blocus « sur toutes les routes menant à Bamako ».

Le porte-parole Bina Diarra a déclaré que les personnes souhaitant quitter la capitale seraient autorisées à le faire, « mais qu'il était interdit d'y entrer jusqu'à nouvel ordre ».

Il en allait de même pour Kati, a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Quiconque enfreindra ce blocus... en subira les conséquences. »

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier si le blocus était toujours en place mardi soir.

Certains analystes considèrent que les attaques menées à proximité des centres du pouvoir malien constituent une manœuvre de diversion visant à s'emparer de Kidal, dans le vaste nord aride du pays.

Ce bastion indépendantiste a été contrôlé pendant des années par des groupes rebelles touaregs avant d'être repris en novembre 2023 lors d'une offensive de l'armée, soutenue par des mercenaires russes issus du prédécesseur de l'Africa Corps, le groupe Wagner.

Les attaques de ce week-end rappellent la crise qui a secoué le Mali en 2012, lorsque les rebelles touaregs s'étaient alliés aux djihadistes pour s'emparer de sites stratégiques dans le nord du pays.

L'alliance a fini par se désagréger lorsque les groupes se sont retournés les uns contre les autres et que les djihadistes ont chassé les séparatistes touaregs.

Bien qu'ils aient des objectifs différents, selon les experts, ils sont désormais unis contre un ennemi commun : la junte au pouvoir et ses soutiens paramilitaires russes.