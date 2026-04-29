L'Afrique du Sud expulse le fils de Mugabe

L’Afrique du Sud a expulsé Bellarmine Chatunga Mugabe, le plus jeune fils de l’ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe, à la suite d’un incident survenu en 2023, distinct de l’affaire de tentative de meurtre liée à une fusillade dans sa résidence familiale.

Âgé de 28 ans, il a été reconnu coupable d’infractions à la législation sur l’immigration et condamné à une amende d’environ 9 000 dollars. Il avait plaidé coupable des faits qui lui étaient reprochés. Lors de l’audience, le magistrat Reiner Boshoff a précisé que l’accusé était également sanctionné pour avoir brandi un pistolet factice de manière à faire croire qu’il s’agissait d’une arme réelle. Le tribunal a ordonné son expulsion immédiate, avec une escorte jusqu’à l’aéroport.

Initialement poursuivi pour tentative de meurtre après un incident survenu le 19 février, Bellarmine Mugabe comparaissait aux côtés de son cousin Tobias Mugabe Matonhodze, 33 ans. Contrairement à lui, Tobias Matonhodze a plaidé coupable de tentative de meurtre, d’infractions liées aux armes à feu, d’entrave à la justice l’arme n’ayant jamais été retrouvée ainsi que de violation des lois sur l’immigration. Il a été condamné à trois ans de prison. Le tribunal a estimé cette peine « clémente », notamment en raison de circonstances atténuantes, dont l’indemnisation de la victime.

Selon les enquêteurs, le jardinier visé lors de la fusillade a reçu 250 000 rands (environ 15 000 dollars), avec la promesse d’un complément de 150 000 rands. À l’issue de l’audience, Bellarmine Mugabe a été conduit à l’aéroport pour son expulsion. Son cousin sera expulsé à son tour après avoir purgé sa peine de prison. L’arme utilisée lors des faits reste introuvable à ce jour.