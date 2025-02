Des pirates somaliens s'emparent d'un bateau yéménite

Des pirates somaliens présumés se sont emparés d'un bateau de pêche yéménite au large de la Corne de l'Afrique, ont annoncé les autorités lundi en fin de journée.

L'opération navale européenne au Moyen-Orient, connue sous le nom d'EUNAVFOR Atalanta, a déclaré que l'incident faisait toujours l'objet d'une enquête.

Elle a précisé que l'attaque visait un boutre, un bateau traditionnel qui navigue dans les eaux du Moyen-Orient, au large de la ville d'Eyl, en Somalie.

La société de sécurité maritime Ambrey a déclaré que les suspects avaient volé trois petits bateaux équipés de moteurs de 60 chevaux. Ambrey a déclaré tôt mardi qu'"un groupe d'action pirate présumé a été aperçu en train de partir" au large de la côte d'Eyl.

La piraterie qui sévissait autrefois au large des côtes somaliennes a diminué après avoir connu un pic en 2011. Cette année-là, 237 attaques ont été signalées au large de la Somalie. À l'époque, la piraterie somalienne dans la région a coûté à l'économie mondiale quelque 7 milliards de dollars, dont 160 millions ont été versés sous forme de rançons, selon le groupe de surveillance Oceans Beyond Piracy.

L'augmentation des patrouilles navales internationales, le renforcement du gouvernement central à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, et d'autres efforts ont permis de faire reculer la piraterie.

Toutefois, les attaques de pirates somaliens ont repris de plus belle l'année dernière, en partie à cause de l'insécurité causée par les rebelles houthis du Yémen qui ont lancé leurs attaques dans le couloir de la mer Rouge à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

En 2024, sept incidents ont été signalés au large de la Somalie, selon le Bureau maritime international.